Katarzyna Sokołowska jest choreografką i reżyserką pokazów mody, która w show-biznesie zasłynęła zasiadając na jurorskim fotelu w programie "Top Model". Kilkanaście miesięcy temu gwiazda podzieliła się ze swoimi fanami radosną nowiną. W lipcu 2022 roku przekazała, że zostanie mamą. Synek gwiazdy przyszedł na świat, kiedy ta miała 49 lat. Otrzymał niezwykłe imiona - Ivo Lew.

"O tej roli marzyłam przez całe lata. Zresztą pozwoliłam sobie na taki komentarz, że to jest bardzo wyczekiwane, oczekiwane dziecko. Wiele lat się starałam. Wiem, w jakiej sytuacji są kobiety. Bardzo wiele z nas ma ten temat do przerobienia, do przepracowania. To trwa latami czasami, nikt nie wie, czym to jest okupione. Jestem przygotowana do tej roli mentalnie od lat, wyobrażałam sobie ten moment, a teraz jestem szczęściarą" - mówiła w Dzień Dobry TVN.

Katarzyna Sokołowska pozuje w kostiumie kąpielowym. Co za ciało!

Dzisiaj synek Katarzyny Sokołowskiej ma już siedem miesięcy. Gwiazda konsekwentnie unikała pokazywania twarzy swojej pociechy, jednak ostatecznie, kiedy Ivo Lew skończył cztery miesiące, jego mama postanowiła podzielić się ze światem zdjęciem swojego pierworodnego.

"Nasz Synek kończy dzisiaj 4 miesiące. Jestem ze wszystkimi kobietami i mężczyznami matkami i ojcami, którzy domagają się swoich praw. In vitro daje szansę i nadzieję" - napisała wówczas, chwaląc się swoim synkiem. Teraz Katarzyna Sokołowska systematycznie publikuje kolejne zdjęcia swojej pociechy.

Gwiazda jest niezwykle aktywna w social mediach, raz za razem dostarczając swoim fanom kolejnych zdjęć. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 400 tysięcy użytkowników.

W ostatnim czasie Kasia Sokołowska raczyła swoich fanów obrazkami z egzotycznej wyprawy. Urlop gwiazda pożegnała ostatnimi zdjęciami, na których zapozowała w kostiumie kąpielowym, eksponując długie nogi.

Internauci nie mogą nadziwić się idealnej figury 50-latki. "Cudna rodzinka i najpiękniejsze nogi polskiego show-biznesu", "Przepiękna kobieta", "Masz świetną figurę i bardzo zgrabne, seksowne nogi" - piszą internauci.

