Cichopek słynie również z inspirujących stylizacji. Dlatego też programy emitowane w Polsacie to doskonała okazja do tego, by podpatrzeć jej modowe wybory. Prowadząca jest wielką miłośniczką długich sukienek. Najczęściej nosi je oczywiście latem. Cichopek stawia na rozmaite wzory, ale najczęściej jej serce skradają kwiaty.