Nowe programy, w których pojawia się Cichopek, to doskonała okazja do tego, by zobaczyć jej stylizacje. Gwiazda do tej pory słynęła z tego, że ma słabość do długich, kwiecistych sukienek. Oczywiście najczęściej nosi je wiosną i latem. Nie bez powodu niektórzy określają ją mianem "królowej letnich stylizacji". Prowadząca programy Polsatu najczęściej łączy tego typu kreacje ze sportowymi butami. Elegancja i wygoda w jednym? Katarzyna Cichopek udowadnia, że to możliwe.