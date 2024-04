Katarzyna Cichopek: styl. Od "brzydkiego kaczątka" do prawdziwej inspiracji

Droga Katarzyny Cichopek do szczytu jej popularności nie zawsze usłana była różami. Aktorka, kojarzona dziś głównie z rolą Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość", wraz z pierwszymi występami na dużym ekranie niejednokrotnie musiała mierzyć się z wyjątkowo przykrymi i uszczypliwymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu i stylu. Wkrótce sporo się zmieniło.

Na przestrzeni ostatnich lat Katarzyna Cichopek postanowiła mocno skupić się na sobie, tak, by dziś zachwycać zarówno szczupłą sylwetką i młodzieńczą urodą, jak również wysmakowanym stylem, będącym inspiracją dla innych kobiet. Aktorka, nazywana dziś przez wielu mianem polskiej ikony mody, raz za razem zaskakuje swoimi modowymi wyborami, dając jednocześnie dowód na to, że podobne określenie nie przylgnęło do niej przypadkowo.