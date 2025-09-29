Katarzyna Cichopek po latach pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami". Wywołała zdumienie
Katarzyna Cichopek była gwiazdą programu "Taniec z gwiazdami" w 2005 roku. 20 lat później znów pojawiła się w tanecznym show i skupiła na sobie uwagę nie bez powodu. Wszyscy patrzyli na to, w co była tego dnia ubrana byłą zwyciężczyni.
Katarzyna Cichopek zawładnęła wówczas tanecznym parkietem
Katarzyna Cichopek w 2005 roku pojawiła się w hitowym programie "Taniec z Gwiazdami", jako początkująca aktorka, która była rozpoznawana w Polsce dzięki serialowi "M jak miłość".
Wtedy widzowie poznali ją od zupełnie innej, niezwykle kobiecej strony. Polacy śledzili jej poczynania w tańcu i zachwycili się jej umiejętnościami. Finalnie to ona wygrała drugą edycję "Tańca z gwiazdami", a także i miłość - związała się ze swoim tanecznym partnerem, Marcinem Hakielem.
Od tego momentu minęło 20 lat, a w życiu Katarzyny Cichopek wiele się zmieniło. Gwiazda przez ten czas urodziła dwójkę dzieci i po wielu latach wspólnego życia rozstała się z mężem, by dziś znajdować szczęście u boku prezentera Macieja Kurzajewskiego.
Choć wiele spraw uległo zmianie, miłość do tańca pozostała w Katarzynie, która z sentymentem wróciła do studia "Tańca z gwiazdami", by świętować 20-lecie istnienia polskiej edycji programu.
Jej pojawienie się wywołało niemałe poruszenie wśród fanów tego show.
Odważna kreacja Katarzyny Cichopek. Odsłoniła nogi
To w trakcie "Tańca z Gwiazdami" młoda i niezbyt pewna siebie aktorka, zaczęła odkrywać swoją kobiecość i wewnętrzną moc.
Nabyła także świadomość ciała i jego ruchu w tańcu. Było to także widoczne w braku wstydu, gdy gwiazda zakładała dość odważne, taneczne kreacje.
To pozwoliło także Katarzynie pozbyć się niektórych ubrań ze swojej prywatnej szafy i otworzyło gwiazdę na zakładanie chociażby krótkich sukienek.
Nawet dziś, 20 lat od tego momentu Katarzyna Cichopek zachwyca pewnością siebie, co także wyraża poprzez swoją garderobę.
Na wyjątkowe nagrania "Tańca z gwiazdami", Katarzyna Cichopek założyła sukienkę, która zdecydowanie zwróciła na nią uwagę.
Aktora zdecydowała się na szarą kreację wysadzaną cekinami, które układały się w modelujące optycznie sylwetkę paski.
Gorsetowa góra o tulipanowym dekolcie i niezwykle kusa spódniczka, sprawiły, że Katarzyna wyglądała niezwykle kobieco.
To właśnie podkreślone biodra i odsłonięte nogi skupiły na Katarzynie Cichopek uwagę. Ta kreacja sprawiła również, że fani od razu przypomnieli sobie jej stylizacje z tanecznego parkietu sprzed 20 lat.