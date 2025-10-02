Jak sprawdzić, czy awokado jest odpowiednio dojrzałe?

Awokado oferowane w sprzedaży w wielu przypadkach jest niedojrzałe. Dzięki temu owoce nie psują się podczas transportu i magazynowania w sklepach. Nic nie stoi na przeszkodzie sięgnąć po niedojrzałe awokado, ale wówczas należy pamiętać, że owoc potrzebuje kilkudziesięciu godzin lub kilku dni, żeby dojrzał.

Dojrzałe awokado ma zazwyczaj intensywny, zielony kolor. Barwa może się różnić w zależności od odmiany. Awokado Hass jest ciemno-fioletowe, natomiast Fuerte wpada w wyraźnie zielony odcień. Im bledszy kolor awokado, tym większe prawdopodobieństwo, że jest ono niedojrzałe. Z kolei ciemne, brązowe plamki na skórce awokado mogą wskazywać, że owoc w środku zepsuty i nie będzie nadawał się do spożycia.

Kolejnym szczegółem, na który warto zwrócić uwagę, chcąc rozpoznać, czy awokado jest dostatecznie dojrzałe, jest jego końcówka. Jeśli szypułka jest koloru zielonego, może to oznaczać, że owoc nie jest dojrzały. Lekko żółty kolor wskazuje na odpowiednią dojrzałość, natomiast kolor brązowy lub czarny to duże prawdopodobieństwo, że owoc zaczyna się psuć lub jest przejrzały.

Chcąc przekonać się, czy awokado jest dojrzałe, należy sprawdzić, czy owoc jest miękki. Dojrzałe awokado nie stawia oporu, jest miękkie, ale równocześnie sprężyste. Jeśli po dotknięciu miąższ się wręcz zapada, może to świadczyć, że awokado jest przejrzałe i wkrótce może szybko zacząć się psuć.

Jak przyspieszyć proces dojrzewania awokado?

Jeśli posiadasz niedojrzałe awokado, a nie masz czasu czekać, aż owoc będzie zdatny do spożycia, możesz zastosować pewne triki, które sprawią, że awokado w ekspresowym tempie dojrzeje. Pierwszy z nich polega na zawinięciu awokado w folię aluminiową i umieszczenie go w piekarniku rozgrzanym do 100 st. C.

Owoc powinien spędzić w piekarniku kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, w zależności od wielkości owocu i stopnia jego niedojrzałości. Warto podkreślić, że jeśli awokado będzie leżakować w piekarniku zbyt długo, może to negatywnie wpłynąć na jego walory smakowe.

Kolejna, bardzo popularna metoda na przyspieszenie dojrzewania awokado dotyczy umieszczenia owocu w papierowej torbie wraz z bananem i jabłkiem. Owoce te wydzielają dużą ilość etylenu, czyli hormonu roślinnego stymulującego proces dojrzewania.

W tym przypadku należy jednak pamiętać, by uzbroić się w odrobinę cierpliwości, ponieważ awokado będzie idealnie dojrzałe po jednym lub dwóch dniach.

