Katarzyna Cichopek dziękuje fanom za wsparcie. Nie jest jej łatwo

Trudne, prywatne sprawy Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela wciąż trwają. Para po wielu latach małżeństwa postanowiła się rozstać, co wywołało niemałe zdziwienie w mediach.

Z biegiem czasu na światło dzienne zaczęły wychodzić kulisy rozstania, a sam Marcin Hakiel udzielił niezwykle szczerego wywiadu, w którym zasugerował, że żona nie była wobec niego uczciwa.

Sama Katarzyna Cichopek sprawę niechętnie komentuje i widać, że przeżywa to, co obecnie dzieje się w jej życiu. Mimo tego stara się pokazywać niemal zawsze uśmiechnięta, a na jej profilu pojawiają się zdjęcia, na których gwiazda aż tryska dobrą energią.

Reklama

Dodatkowo trudno nie zauważyć tego, że aktorka wyraźnie zeszczuplała. Na najnowszych zdjęciach odsłania zgrabne nogi w kusych kreacjach.

"Wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii i dziękuję za tę, którą od Was dostaję. Choć ostatnio jest mi ciężko, to nie przestanę się uśmiechać do Was i do życia. Robię swoje, dla Dzieci, siebie i dla Was" - wyznała pod ostatnim z najnowszych wpisów Katarzyna Cichopek.

Czy ta zła passa w końcu się dla niej zakończy? Fani z pewnością mocno trzymają za to kciuki.

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Kasia Cichopek zalicza wpadkę w "PNŚ"? Goście przyszli z pomocą!

Kasia Cichopek pokazuje pupę na nowy rok! Fani podzieleni...