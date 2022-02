Kasia Cichopek szaleje na nartach z dziećmi. Poleciała do Włoch

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel wraz z dwójką swoich dzieci tworzą szczęśliwą, kochającą się rodzinę. Aktorka i tancerz uwielbiają spędzać czas ze swoimi pociechami i kiedy tylko mogą, wybierają się na wspólne wycieczki.

Tak było i tym razem. By w pełni wykorzystać zimowy czas, rodzina wybrała się na ferie do Włoch. Tam oddali się z przyjemnością jeździe na nartach i Katarzyna Cichopek zachwyciła swoich fanów zdjęciami z malowniczego Sestriere.



Gwiazda na InstaStories pochwaliła się jak zwinnie szusuje na nartach, a na profilu gwiazdy pojawiły się wyjątkowe zdjęcia z narciarskiego stoku. Aktorka pozuje do nich z córką.



Marcin i Katarzyna, gdy dzieci przyszły na świat postanowili, że będą chronić ich wizerunek w mediach. Z biegiem lat jednak ich podejście przestało być tak restrykcyjne i niekiedy pokazują z dumą córkę i syna. Tym razem to właśnie córka, 8-letnia Helenka pozowała z mamą.



Fani byli zachwyceni zdjęciami i domagają się kolejnych z rodzinnych wakacji.



Instagram Post

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emil Stępień szczerze o Dodzie INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Kasia Cichopek zalicza wpadkę w "PNŚ"? Goście przyszli z pomocą!



Kasia Cichopek pokazuje pupę na nowy rok! Fani podzieleni...