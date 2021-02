Katarzyna Cichopek od kilku dobrych lat zachwyca figurą. Nawet po dwóch ciążach zgrabnej sylwetki mogą zazdrościć jej młodsze koleżanki. Nowym zdjęciem tylko udowodniła, że jeszcze nie powiedziała w tej kwestii ostatniego słowa.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek chudnie w oczach i nie ma zamiaru przestać /Jan Bielecki /East News

Gwiazda serialu "M jak miłość" zaczynała swoją przygodę w show-biznesie jako nieco pulchniejsza, niepewna siebie, młoda dziewczyna.

Wiele zmieniło się, gdy zaczęła się jej przygoda w "Tańcu z gwiazdami", gdzie nie tylko wygrała Kryształową Kulę, ale także odnalazła miłość życia.



To właśnie na tanecznym parkiecie zakochała się w swoim partnerze - Marcinie Hakielu, z którym wzięła ślub i doczekała się dwójki dzieci.



Wówczas także zaczęła się zmieniać jej sylwetka - Kasia nabrała kobiecych kształtów i dosłownie chudła w oczach. Sytuacja ta nie zmieniała się do czasu dwóch ciąż, ale i wtedy gwiazda szybko wracała do dawnej wagi.



Patrząc na ostatnie miesiące i publikowane przez Katarzynę zdjęcia, trudno nie zauważyć, że jest jej zdecydowanie mniej. Najnowsze zdjęcie w czarnej, obcisłej sukience pokazało, jak szczupłą talię ma gwiazda!



Fani zaczęli się nawet zastanawiać w komentarzach, czy aby ich ulubienica nieco nie przesadziła z odchudzaniem...





