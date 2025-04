Trawa pszeniczna - nowy superfood

Coraz więcej osób na całym świecie zachwyca się dobroczynnymi właściwościami trawy pszenicznej (wheatgrass), która ma szereg wyjątkowo korzystnych dla naszego organizmu składników. Szczególnie kobiety chętnie wprowadzają ją w formie soku lub sproszkowanej do swojej codziennej diety, zachwalając poprawę pracy jelit, gładszą skórę, lepsze samopoczucie, zmniejszenie stanu zapalnego. W mediach społecznościowych roi się od filmików, w których pierwszoplanową rolę gra pełna chlorofilu i witamin roślina.

Świeżo wykiełkowane listki pszenicy mogą być spożywane nawet przez osoby na diecie bezglutenowej, bowiem nie zawierają w sobie alergizującego składnika, za to pełne są dobrze przyswajalnych witamin. Trawa pszeniczna coraz częściej gości na parapetach, bowiem jej uprawa jest banalnie prosta. Stanowi też doskonałą ozdobę wielkanocnego stołu. Na czym polega fenomen trawy pszenicznej?

Właściwości trawy pszenicznej

Trawa pszeniczna zawiera:

witaminy A, B, C, E - wpływają na kondycję skóry i wzroku, wspomagają odporność, oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego;

minerały - cynk, magnez, potas, selen, sód, wapń, żelazo;

błonnik - wspiera prawidłową pracę jelit;

antyoksydanty - biorą udział w neutralizacji wolnych rodników i zapobieganiu uszkodzeniom komórek, uważane za “spowalniacze” starzenia

enzymy (amylaza, celulaza, lipaza) - wspomagają trawienie;

aminokwasy i białka - są ważne w utrzymaniu prawidłowej masy mięśniowej.

Trawę pszeniczną można z powodzeniem hodować w domu, stanowi wraz z owsem także element ozdobny w czasie Wielkanocy Canva Pro INTERIA.PL

Jakie są efekty stosowania trawy pszenicznej?

Liczne badania wykazały, że w niepozornych, zielonych listkach kryje się moc składników niezbędnych dla naszego zdrowia. Opierając się na nich, można założyć, że regularne spożywanie trawy pszenicznej może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, związane z układem sercowo-naczyniowym a także poprawić parametry kluczowe dla naszego zdrowia ogólnego: regulować ciśnienie czy poziom cukru we krwi.

Działanie antyoksydacyjne - dzięki zawartości chlorofilu oraz antyoksydantów wykazano w badaniu na łamach National Library of Medicine, że ekstrakt z trawy pszenicznej obniżył stres oksydacyjny, a także poziom cholesterolu u zwierzęcia będącego na diecie wysokotłuszczowej. Obiecujące wyniki są punktem wyjścia do pogłębionych badań nad tymi niezwykłymi właściwościami.

Obniżenie złego cholesterolu - wyniki kolejnych badań wykazały, że u zwierząt, które otrzymywały preparat na bazie trawy pszenicznej, nastąpiła poprawa wyników: obniżył się poziom złego i całkowitego cholesterolu, wzrósł poziom “dobrego” cholesterolu. Wyniki były porównywalne do działania popularnego leku na cholesterol.

Kontrola poziomu cukru we krwi - trawa pszeniczna może pomóc “utrzymać w ryzach” skoki cukru. Badania przeprowadzone na ssakach z cukrzycą wykazały, że nie dość, że zawarte w trawie składniki są w stanie nieco “modyfikować” enzymy odpowiedzialne za poziom cukru, ale także w ciągu 30 dni znacząco obniżyć jego poziom. Z pewnością należy pogłębiać wiedzę na ten temat.

Trawę pszeniczną z powodzeniem można kupić lub samodzielnie wyhodować w domu. Sprawdzi się jako ozdoba, ale warto przyrządzić z niej zdrowy sok Canva Pro INTERIA.PL

Zmniejszenie stanu zapalnego - chroniczny stan zapalny w organizmie może prowadzić do wielu poważnych chorób, występuje także jako aktywny objaw już trwających. Dlatego tak ważne jest naturalne działanie przeciwzapalne. W badaniu na pacjentach z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wykazano, że picie 100 ml soku z trawy pszenicznej przez okres 30 dni znacznie zmniejszyło stan zapalny i przykre objawy związane z tą chorobą. Związane jest to głównie z wysokim stężeniem chlorofilu znanego z działania przeciwzapalnego. Potrzeba jednak większej ilości badań, by sprawdzić, czy takie działanie będzie obecne także przy innych jednostkach chorobowych.

Zatrzymanie siwienia włosów - internet pełen jest zaskakujących doniesień, jakoby regularne spożywanie trawy pszenicznej wykazywało działanie hamujące siwienie włosów, a nawet przywrócenie im pierwotnego koloru. Choć nie ma oficjalnych badań potwierdzających te doniesienia, wiele osób opiera się na badaniu, w którym udowodniono, że trawa pszeniczna detoksykuje organizm i oczyszcza krew, a także usprawnia pracę nerek. To z kolei może prowadzić do przywrócenia równowagi i “odmłodzenia” całego organizmu. Według tradycyjnej chińskiej medycyny oczyszczona krew bez toksyn i organizm wolny od stresu oksydacyjnego to gwarant braku siwych włosów. Potrzeba jednak jeszcze szeregu badań, które mogą to potwierdzić.

Dobroczynne działanie odczujemy spożywając zaledwie 30 ml soku z trawy pszenicznej dziennie Canva Pro INTERIA.PL

Jak spożywać trawę pszeniczną?

Roślina dostępna jest w postaci świeżej, którą można zmiksować i pić z niej koktajl, dodawać świeże źdźbła do owocowych koktajli i smoothie, można kupić gotowy sok/ekstrakt z trawy lub sproszkowany produkt do rozpuszczenia w wodzie czy soku owocowym. Zalecana dawka w przypadku proszku to 1 łyżka na szklankę wody dziennie, najlepiej rano. Terapeutyczne działanie soku z trawy uaktywni się, jeśli będziemy spożywać około 30-50 ml dziennie. Pierwsze efekty powinny pojawić się - w zależności od naszych oczekiwań - w przeciągu miesiąca.

W przypadku stwierdzonych chorób współistniejących konieczna będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym przed włączeniem rośliny do diety.

