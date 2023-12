Katarzyna Cichopek wróciła do Polski

Gwiazdy Klaudia El Dursi pokazała zdjęcia z Londynu. Brązowa stylizacja okazała się hitem Ostatnie dni Katarzyna Cichopek spędziła w Stanach Zjednoczonych. Na jej instagramowym profilu pojawiły się już zdjęcia z Chicago i Nowego Jorku. Podróż za ocean nie była jednak spowodowana urlopem, a obowiązkami zawodowymi. Aktorka w USA poprowadziła koncerty świąteczne dla Polonii. Po kilku dniach dołączył do niej Maciej Kurzajewski, o czym od razu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie.

Jak się okazuje, Katarzyna Cichopek nie planuje spędzić świąt Bożego Narodzenia za granicą. Z instagramowych relacji i postów wynika, że jest już w domu. Na profilu właśnie pojawiło się zdjęcie z windy, które opatrzyła krótkim opisem. "Cześć Kochani, melduje się z Polski".

Zdjęcie Katarzyna Cichopek doskonale zna się na modzie / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Katarzyna Cichopek w modnej stylizacji

Katarzyna Cichopek chętnie pozuje w dokładnie dobranych stylizacjach, a zdjęcia ze spontanicznych sesji niemal od razu wrzuca do sieci. To nie umyka internautom, którzy wręcz nie mogą oderwać od niej wzroku. Dla wielu jest modową inspiracją, co widać w komentarzach pod postami.

Tym razem aktorka zachwyciła fanów zimowym outfitem składającym się ze skinny jeans, swetra z golfem, śniegowców, czapki, dwurzędowego płaszcza oraz torebki.

To właśnie okrycie wierzchnie i buty okazały się hitem. Kremowy płaszcz to ponadczasowe rozwiązanie, które pasuje do wielu stylizacji, zarówno tych wieczorowych, jak i na co dzień. Poza tym zamszowe śniegowce od kilku lat nie wychodzą z mody, a w tym roku cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. To modne obuwie nie tylko stylowo wygląda, ale także zapewnia komfort nawet w najchłodniejsze dni.

Fani jak zwykle nie potrafili przejść obojętnie, a pod postem nie szczędzili miłych słów. "Zawsze wyglądasz super", "Cudnie", "Pani Kasiu, stylowo i pięknie" - czytamy na Instagramie.

