Katarzyna Cichopek w seksownej mini chwali się opalenizną. Co za widok!

Katarzyna Cichopek to aktorka znana głównie dzięki roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość", która otworzyła jej drzwi do kariery. Potem gwiazda zasłynęła z udziału w jednej z edycji show "Taniec z gwiazdami", zwyciężając u boku Marcina Hakiela, który potem został jej mężem. Cichopek po latach została także prezenterką telewizyjną - współprowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie" i "You can dance". Głośną sprawą w mediach był rozwód Cichopek z Hakielem - para rozstała się po 17 latach. W międzyczasie krążyły plotki o romansie gwiazdy "M jak miłość" z Maciejem Kurzajewskim, które potem okazały się być prawdą. Dziś prezenterzy nie kryją łączącego ich uczucia - pokazują się na eventach, regularnie publikują w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia. Często też razem podróżują - jak wiemy z sieci od kilku dni przebywają nad Morzem Śródziemnym.



Katarzyna Cichopek chwali się opalenizną na rajskich wakacjach

Cichopek i Kurzajewski pochwalili się fanom, że na wczasach zaliczyli już wspólne nurkowanie. Oczywiście nie obyłoby się również bez zdjęć wyjątkowych, wakacyjnych stylizacji polskiej celebrytki.

Na najnowszej fotce opublikowanej na Instagramie przez Cichopek widzimy jak pozuje najprawdopodobniej w pobliżu hotelu. Ma na sobie bardzo modną, krótką sukienkę na ramiączkach z kopertowym dekoltem, w kolorze jasnoszarym oraz beżowe sandałki. Twarz, na której nie mogło zabraknąć uśmiechu przysłoniła ciemnymi okularami.

Przy okazali gwiazda zaprezentowała bajeczną opaleniznę i zgrabne nogi. Fani nie kryją zachwytów - poza tym, że zazdroszczą rajskich wakacji to bardzo podoba się im stylizacja Cichopek.

Podzielacie ich zdanie?

