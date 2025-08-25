Ciasto drożdżowe z borówkami. Składniki, z których powstaje magia

Ciasto drożdżowe:

500 g mąki pszennej luksusowej (typ 550), koniecznie przesianej dla lekkości,

40 g świeżych drożdży (lub 10 g drożdży instant),

250 ml mleka o temperaturze pokojowej,

100 g drobnego cukru,

100 g masła, roztopionego i ostudzonego,

2 duże jajka i 1 dodatkowe żółtko,

szczypta soli,

skórka otarta z połowy cytryny.

Nadzienie borówkowe:

ok. 400 g świeżych borówek,

1 łyżka mąki ziemniaczanej.

Kruszonka z tajemnicą:

150 g mąki pszennej,

100 g zimnego masła,

100 g cukru trzcinowego Demerara,

pół łyżeczki cynamonu.

sekretny składnik: duża szczypta świeżo zmielonego kardamonu.

Krok po kroku do idealnego wypieku

1. Pobudź drożdże do życia

W małej miseczce rozkrusz świeże drożdże. Dodaj do nich łyżkę cukru, łyżkę mąki i zalej około 100 ml ciepłego (ale nie gorącego!) mleka. Wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15-20 minut. Zaczyn powinien w tym czasie urosnąć i zacząć się pienić - to znak, że drożdże są aktywne.

2. Wyrabianie ciasta - serce całego procesu

Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj resztę cukru, sól i skórkę z cytryny. Zrób na środku wgłębienie. Wlej w nie wyrośnięty zaczyn, pozostałe mleko oraz lekko roztrzepane jajka z żółtkiem. Zacznij wyrabiać ciasto ręcznie lub za pomocą miksera z hakiem. Gdy składniki wstępnie się połączą, powoli, cienką strużką, wlewaj roztopione masło, cały czas wyrabiając. Ciasto jest gotowe, gdy staje się gładkie, elastyczne i z łatwością odchodzi od dłoni i ścianek miski. Wyrabiaj je cierpliwie przez około 10-15 minut.

3. Czas na odpoczynek i rośnięcie

Uformuj ciasto w kulę, włóż do miski oprószonej delikatnie mąką, przykryj czystą ściereczką i odstaw w ciepłe, wolne od przeciągów miejsce na około 1,5 godziny. Ciasto w tym czasie powinno podwoić swoją objętość.

4. Przygotowanie nadzienia i kruszonki

Gdy ciasto rośnie, umyj i osusz borówki, a następnie delikatnie wymieszaj je z łyżką mąki ziemniaczanej. Dzięki temu owoce zatrzymają więcej soku w środku i nie zamoczą ciasta.

Teraz czas na kruszonkę: w misce połącz mąkę, cukier trzcinowy, cynamon i nasz sekretny kardamon. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj składniki palcami, aż powstaną charakterystyczne grudki. Wstaw kruszonkę do lodówki, aby dobrze się schłodziła.

5. Finał: Składanie i pieczenie

Wyrośnięte ciasto wyjmij na blat, krótko zagnieć, by usunąć pęcherze powietrza, a następnie przełóż do blachy (o wymiarach ok. 25x35 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie rozciągnij je palcami, by równomiernie pokryło dno. Na wierzchu rozsyp przygotowane borówki, a całość przykryj obficie schłodzoną kruszonką.

Przykryj blachę ściereczką i pozostaw ciasto do ponownego wyrośnięcia na około 25-30 minut. W międzyczasie nagrzej piekarnik do 180°C (grzanie góra-dół).

Wstaw ciasto do nagrzanego piekarnika i piecz przez 40-45 minut, aż kruszonka nabierze pięknego, złocistego koloru, a wbity w środek patyczek będzie po wyjęciu suchy.

Po upieczeniu uchyl drzwiczki piekarnika i pozwól ciastu chwilę "odetchnąć" przed wyjęciem. Studź na kratce. Choć zapach będzie niewiarygodnie kuszący, poczekaj, aż przestygnie - wtedy kroi się najlepiej.

