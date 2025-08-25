Miękkie i puszyste ciasto drożdżowe z borówkami. Kruszonka ma sekretny, aromatyczny składnik
Są takie smaki, które teleportują nas w czasie. Dla mnie jednym z nich jest bez wątpienia smak puszystego jak chmurka, domowego ciasta drożdżowego. Jego zapach, unoszący się w kuchni w letnie popołudnie, to kwintesencja beztroski i ciepła. Dziś chciałbym podzielić się z wami przepisem, który jest moją osobistą wariacją na temat tej klasyki. Sekret nie tkwi jedynie w idealnie wyrobionym cieście, ale w kruszonce. To właśnie tam ukryłam mały, aromatyczny szczegół, który wspaniale podkreśla smak borówek i nadaje całości niepowtarzalny, lekko korzenny charakter.
Ciasto drożdżowe z borówkami. Składniki, z których powstaje magia
Ciasto drożdżowe:
- 500 g mąki pszennej luksusowej (typ 550), koniecznie przesianej dla lekkości,
- 40 g świeżych drożdży (lub 10 g drożdży instant),
- 250 ml mleka o temperaturze pokojowej,
- 100 g drobnego cukru,
- 100 g masła, roztopionego i ostudzonego,
- 2 duże jajka i 1 dodatkowe żółtko,
- szczypta soli,
- skórka otarta z połowy cytryny.
Nadzienie borówkowe:
- ok. 400 g świeżych borówek,
- 1 łyżka mąki ziemniaczanej.
Kruszonka z tajemnicą:
- 150 g mąki pszennej,
- 100 g zimnego masła,
- 100 g cukru trzcinowego Demerara,
- pół łyżeczki cynamonu.
- sekretny składnik: duża szczypta świeżo zmielonego kardamonu.
Krok po kroku do idealnego wypieku
1. Pobudź drożdże do życia
W małej miseczce rozkrusz świeże drożdże. Dodaj do nich łyżkę cukru, łyżkę mąki i zalej około 100 ml ciepłego (ale nie gorącego!) mleka. Wymieszaj do uzyskania gładkiej konsystencji, przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 15-20 minut. Zaczyn powinien w tym czasie urosnąć i zacząć się pienić - to znak, że drożdże są aktywne.
2. Wyrabianie ciasta - serce całego procesu
Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj resztę cukru, sól i skórkę z cytryny. Zrób na środku wgłębienie. Wlej w nie wyrośnięty zaczyn, pozostałe mleko oraz lekko roztrzepane jajka z żółtkiem. Zacznij wyrabiać ciasto ręcznie lub za pomocą miksera z hakiem. Gdy składniki wstępnie się połączą, powoli, cienką strużką, wlewaj roztopione masło, cały czas wyrabiając. Ciasto jest gotowe, gdy staje się gładkie, elastyczne i z łatwością odchodzi od dłoni i ścianek miski. Wyrabiaj je cierpliwie przez około 10-15 minut.
3. Czas na odpoczynek i rośnięcie
Uformuj ciasto w kulę, włóż do miski oprószonej delikatnie mąką, przykryj czystą ściereczką i odstaw w ciepłe, wolne od przeciągów miejsce na około 1,5 godziny. Ciasto w tym czasie powinno podwoić swoją objętość.
4. Przygotowanie nadzienia i kruszonki
Gdy ciasto rośnie, umyj i osusz borówki, a następnie delikatnie wymieszaj je z łyżką mąki ziemniaczanej. Dzięki temu owoce zatrzymają więcej soku w środku i nie zamoczą ciasta.
Teraz czas na kruszonkę: w misce połącz mąkę, cukier trzcinowy, cynamon i nasz sekretny kardamon. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj składniki palcami, aż powstaną charakterystyczne grudki. Wstaw kruszonkę do lodówki, aby dobrze się schłodziła.
5. Finał: Składanie i pieczenie
Wyrośnięte ciasto wyjmij na blat, krótko zagnieć, by usunąć pęcherze powietrza, a następnie przełóż do blachy (o wymiarach ok. 25x35 cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie rozciągnij je palcami, by równomiernie pokryło dno. Na wierzchu rozsyp przygotowane borówki, a całość przykryj obficie schłodzoną kruszonką.
Przykryj blachę ściereczką i pozostaw ciasto do ponownego wyrośnięcia na około 25-30 minut. W międzyczasie nagrzej piekarnik do 180°C (grzanie góra-dół).
Wstaw ciasto do nagrzanego piekarnika i piecz przez 40-45 minut, aż kruszonka nabierze pięknego, złocistego koloru, a wbity w środek patyczek będzie po wyjęciu suchy.
Po upieczeniu uchyl drzwiczki piekarnika i pozwól ciastu chwilę "odetchnąć" przed wyjęciem. Studź na kratce. Choć zapach będzie niewiarygodnie kuszący, poczekaj, aż przestygnie - wtedy kroi się najlepiej.