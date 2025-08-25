Wrzesień to odpowiednia pora, by posadzić w ogrodzie cebule roślin kwitnących wiosną. Najpopularniejsze z nich to krokusy, tulipany, hiacynty i narcyzy. To jednak dopiero początek listy, bo w tym miesiącu możemy posadzić również cebule czosnku ozdobnego, szachownicy cesarskiej, zawilca greckiego, szafirka, wiosnówki czy przebiśniegów.

Jeśli zadbamy o odpowiednią technikę sadzenia, wiosną nasz ogród będzie zachwycał kolorami. Zdarza się jednak, że popełniamy błędy, przez które rośliny mogą po prostu nie wzejść. Jak prawidłowo sadzić cebulki kwiatowe? Wyjaśniamy.

Nie sadź tak cebulek. Jeden błąd, spore konsekwencje dla ogrodu

Przed posadzeniem cebul należy oczyścić stanowisko z chwastów. Dobrze też spulchnić glebę i poprawić jej żyzność poprzez dodanie kompostu lub torfu ogrodniczego. Należy zadbać o ziemię dostosowaną do wymagań rośliny i odpowiednie stanowisko. Tulipany, krokusy czy narcyzy preferują słoneczne miejsca.

Gdy te warunki będą spełnione, możesz przystąpić do sadzenia cebul kwiatowych. Już na początku część osób popełnia kluczowy błąd. Chodzi o zbyt płytkie lub zbyt głębokie dołki. W pierwszym przypadku korzenie nie mają szansy na rozwój, w drugim - mogą mieć problem z prawidłowym wzrostem lub mogą w ogóle nie wzejść.

Dlatego też warto przestrzegać prostej zasady: cebule przykrywamy warstwą gleby, która odpowiada ich trzykrotnej wysokości (od podstawy do wierzchołka). Należy pamiętać, że niektóre rośliny, takie jak np. lilie białe mają specyficzne wymagania i je akurat należy sadzić dość płytko.

Cebule należy sadzić piętką do dołu. W lekkim podłożu możemy je umieścić trochę głębiej, a w gliniastych nieco wyżej. Można je umieścić w osłonkach lub drucianych doniczkach, dzięki czemu zabezpieczymy je przed gryzoniami.

Należy pamiętać też o odpowiednich odstępach między cebulami. Tylko dzięki zachowaniu odpowiednich odległości rośliny będą miały szansę prawidłowo się rozwijać.

Sadzenie cebul kwiatowych. O czym należy pamiętać?

Cebule posadzone? Czas na pielęgnację. Glebę, w której się znajdują, należy regularnie podlewać, by nie doszło do jej przesuszenia. Tutaj należy zachować umiar i nie doprowadzić do jej przelania. Zbyt intensywne podlewanie może doprowadzić do gnicia rośliny.

Ziemię wokół nowo posadzonych roślin można wyściółkować korą, kompostem, gałązkami drzew iglastych lub torfem ogrodniczym. Ściółkę należy rozłożyć po pierwszych przymrozkach (zazwyczaj w połowie listopada). Taki materiał pomoże jesienią utrzymać w glebie wilgoć, a wiosną zapobiegnie nadmiernemu nagrzewaniu się gleby.

