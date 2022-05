Katarzyna Cichopek, która szeroką popularność zyskała dzięki roli Kingi w serialu "M jak miłość", z chęcią dzieli się z fanami szczegółami swojego życia prywatnego. Jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, niejednokrotnie pokazując jak spędza swój wolny czas. Dodatkowo inspiruje w kwestii codziennych stylizacji.

Katarzyna Cichopek w modnym komplecie

Katarzyna Cichopek wzbudza ostatnio bardzo duże zainteresowanie. W marcu tego roku gwiazda ogłosiła bowiem, iż po 17 wspólnie spędzonych latach rozwodzi się z mężem. Po krótkiej przerwie od social mediów, aktorka wróciła do publikowania treści z podwójną siłą. Na jej twarzy znów pojawił się uśmiech.

Instagram Post

Spore emocje wzbudza również, mocno zmieniony na przestrzeni lat, styl gwiazdy. W ostatnich latach Katarzyna Cichopek mocno śledzi bowiem co w modzie piszczy, chętnie wkładając kwieciste sukienki czy galowe kreacje. Co więcej, mocno odmłodziła swój styl - często stawia na swobodne uczesania, jasne kolory i modne, oversize’owe kroje.

Nie boi się również nieco luźniejszych kreacji. Chętnie pozuje w sportowych butach i wygodnych kompletach. Tak też było i tym razem.

Katarzyna Cichopek stawia na pastele i denim

Na najnowszej fotografii, która pojawiła się w mediach społecznościowych aktorki, gwiazda pozuje w modnym komplecie w kolorze pastelowej żółci. To krótka dżinsowa kurtka, zapinana na guziki oraz spodnie z wyższym stanem o kroju wide leg.

Do zestawu aktorka dobrała buty na koturnie oraz białą torebkę.

Instagram Post

Fani są zachwyceni stylizacją gwiazdy. Nadaje ona bowiem świeżości i wiosennego klimatu, wydając się jednocześnie niezwykle wygodną. Co więcej, pastelowe kolory idealnie wpisują się w obecne trendy. Niektórzy internauci skomentowali jednak dodatki. Nie wszystkim przypadły bowiem do gustu okulary aktorki.

Okropne okulary.

Okulary tragedia. Absolutnie nie dla ciebie.

Nie korzystnie w tych okularach Pani wygląda....dużo więcej lat dodają pisali internauci.

Bez względu na dodatki, stylizacja Katarzyny Cichopek to absolutny "must have" tego sezonu!

