Monochromatyczna stylizacja już samą bielą przyciągała uwagę, ale to, co najbardziej ciekawi w tej kreacji, to jej fason. Poczynając od góry, jest to asymetryczny krój, z odsłoniętym jednym ramieniem, zaś na drugim skonstruowana jest z materiału spora ozdoba w kształcie kwiatu przeradzającego się w kokardę.