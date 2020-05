Katarzyna Dowbor idzie na wojnę z oszustami

Wizerunek i nazwisko Katarzyny Dowbor zostało wykorzystane w reklamie preparatu na pasożyty. Bez jej zgody. Teraz prezenterka ostrzega swoich fanów i grozi konsekwencjami nieuczciwej firmie.

Zdjęcie Wizerunek Katarzyny Dowbor został bezprawnie wykorzystany /Marcin Dlawichowski /Agencja FORUM

Popularna prezenterka w poniedzałek 25 maja opublikowała w swoich mediach społecznościowych krótki apel do internautów. Poinformowała, że jedna z firm wykorzystała jej wizerunek do reklamowania swoich produktów.

Reklama

- Uwaga! Nie dajcie się nabrać! Oszustwo! W internecie pojawiły się reklamy produktu Germitox na pozbycie się pasożytów z organizmu. W tych reklamach bezprawnie wykorzystano mój wizerunek i nazwisko - napisała Dowbor na Instagramie.

Katarzyna Dowbor zaznaczyła, że nie zawarła umowy z producentem tego preparatu.

- Nigdy nie reklamowałam żadnego produktu na pasożyty i nie udzieliłam żadnego wywiadu na ten temat! Przestrzegam was przed kupowaniem preparatów niewiadomego pochodzenia. Mogą być niebezpieczne dla waszego zdrowia" - stwierdziła prezenterka.

Zapowiedziała też, że wobec podejmie kroki prawne przeciwko firmie, która użyła jej nazwiska i wizerunku do reklamy swojego preparatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny INTERIA.PL

***

#POMAGAMINTERIA

Zróbmy małym pacjentom prezent na Dzień Dziecka

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na II piętrze, w budynku najbardziej oddalonym od wejścia, znajduje się mały oddział - Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z sześcioma izolatkami. To tutaj trafia część dzieci chorych na nowotwory, żeby skorzystać z - czasami ostatniej - szansy powrotu do zdrowia i życia. Stowarzyszenie Koliber prowadzi zbiórkę, by z okazji Dnia Dziecka podarować małym pacjentom - nie zabawki, bo ich tam nie mogą mieć - ale m.in. nowe materace i pościel. Sprawdź szczegóły >>>

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ >>>