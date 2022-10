Katarzyna Sokołowska jest jedną z jurorek programu Top Model. Gwiazda kilka miesięcy temu mocno zaskoczyła swoich fanów. Przekazała wówczas fantastyczną wiadomość. W wieku 49 lat spodziewała się swojego pierwszego dziecka.

Zobacz również: Kwaśniewską atakuje przykra dolegliwość. O wszystkim napisała na Instagramie

Katarzyna Sokołowska została mamą. "Wiele lat się starałam"

18 lipca na świecie pojawił się syn gwiazdy - mały Iwo Lew, a Kasia Sokołowska po raz pierwszy została wówczas mamą.

Reklama

"O tej roli marzyłam przez całe lata. Zresztą pozwoliłam sobie na taki komentarz, że to jest bardzo wyczekiwane, oczekiwane dziecko. Wiele lat się starałam. Wiem, w jakiej sytuacji są kobiety. Bardzo wiele z nas ma ten temat do przerobienia, do przepracowania. To trwa latami czasami, nikt nie wie, czym to jest okupione. Jestem przygotowana do tej roli mentalnie od lat, wyobrażałam sobie ten moment, a teraz jestem szczęściarą" - mówiła w Dzień Dobry TVN.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Małgorzata Rozenek szczera do bólu. „Wczorajszy dzień był jednym wielkim potknięciem”

49-letnia gwiazda pozuje bez grama makijażu. "Macierzyństwo służy"

Obecnie gwiazda, wraz z mężem i malutkim synkiem, przebywa na wakacjach w Grecji. Urlop zdecydowanie jej służy, a kolejne zdjęcia z wyjazdu systematycznie trafiają na jej profile w mediach społecznościowych.

Jedno z nich szczególnie zainteresowało internautów. 49-letnia Katarzyna Sokołowska pozuje na nim bez grama makijażu, a do tego w koszulce bez rękawów, do której nie założyła stanika.

Instagram Post Rozwiń

Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy internautów. Ci są pod niemałym wrażeniem naturalności gwiazdy.

Jak pięknie opalona!

Piękna mama.

Macierzyństwo służy pisali fani.

Zobacz również: Demi Rose zachwyca na nowych zdjęciach! Jak bogini!