Chociaż fani rodziny królewskiej drżą o zdrowie księżnej, eksperci wskazują, że jej powrót do szpitala niekoniecznie oznacza nawrót choroby, lecz może być związany z osłabieniem organizmu i ryzykiem infekcji . Chemioterapia często wyczerpuje bowiem organizm i obniża odporność, co sprawia, że pacjenci muszą poddawać się regularnym badaniom i czasami wymagają dodatkowego wsparcia medycznego.

Specjaliści przewidują, że najbliższe tygodnie będą kluczowe co do powrotu do zdrowia księżnej Kate. W przypadku nowotworów okres rekonwalescencji jest długi i wymaga stałej uwagi lekarzy, zwłaszcza po intensywnej chemioterapii. W związku z tym Kate najprawdopodobniej będzie zmuszona do zmniejszenia swojej obecności na oficjalnych wydarzeniach na rzecz odpoczynku i monitorowania zdrowia.