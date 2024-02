W styczniu 1997 roku Holmes przyleciała do Los Angeles gdzie zaproponowano jej casting do roli Joey Potter w nowym serialu dla młodzieży "Jezioro marzeń". Młoda aktorka oczarowała całą ekipę, a chwilę później także dziennikarzy, którzy zaczęli pisać o niej jako o dziewczynie, którą "każdy chciałby przyprowadzić do domu, przedstawić rodzicom i poślubić". "Jezioro marzeń" emitowane było w latach 1998–2003, a Holmes jako jedyna z czwórki głównych aktorów wystąpiła we wszystkich 128 odcinkach.