Od niewielkiej roli w upstrzonym gwiazdami filmie "To właśnie miłość" rozpoczęła się wielka kariera ekranowa Keiry Knightley. To ona wzięła udział w jednej z najsłynniejszych scen filmu, w której bohater grany przez Andrew Lincolna wyznaje miłość przy pomocy informacji napisanych na kartkach. Miłość to nieszczęśliwa, bo postać Keiry jest żoną jego najlepszego przyjaciela. I nic w tej kwestii się nie zmienia.

Keira Knightley już w 2018 roku przyznała, że nie widziała "To właśnie miłość" od czasu premiery tego filmu. Co więcej, nie pamięta też jego fabuły, bo nie wie nawet, z którym z panów - mężem czy jego przyjacielem - ostatecznie wiąże się jej bohaterka. Teraz aktorka wróciła do tego tematu w rozmowie z portalem "Entertainment Weekly". Stwierdziła, że nadal nie powtórzyła seansu filmu Curtisa i wyjaśniła, dlaczego się na to nie zdecydowała. "To prawda, nie oglądałam filmu po raz drugi. Tak, wiem, że zostaję u boku mojego męża! Wiem, wiem, muszę obejrzeć ten film jeszcze raz. To po prostu dziwne oglądać filmy, w których wzięło się udział" - tłumaczy Keira Knightley.

Reklama

3 grudnia tego roku do brytyjskich kin trafi najnowszy film z udziałem Knightley zatytułowany "Silent Night". Opowie on o grupie przyjaciół, którzy spotykają się w Boże Narodzenie. Jest to spotkanie wyjątkowe, bo będą to ich ostatnie święta, jakie spędzą na Ziemi. Obok Knightley w tej czarnej komedii występują Matthew Goode, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, Kirby Howell-Baptiste oraz Lucy Punch.

Niedawno Knightley przyznała, że zaraziła się koronawirusem. Zarażone są również obie jej córki oraz mąż.

Przeczytaj też:



Zimowe paznokcie: Modne wzory i kolory w 2021



Czerwona sukienka. Dlaczego warto mieć ją w swojej szafie?



Gwiazdy TVP zachwycają się koncertem dla pograniczników



* * *



Zobacz więcej: