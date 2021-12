Meghan Markle skłamała składając zeznania

Meghan Markle i książę Harry na początku 2021 roku wygrali proces sądowy przeciwko tabloidowi "Mail on Sunday", który opublikował korespondencję Meghan z jej ojcem - Thomasem Markle.



Mogłoby się wydawać, że to koniec batalii sądowej i Meghan może cieszyć się wygraną w procesie, ale nic bardziej mylnego.



Okazuje się, że w sądzie powołano kolejnego świadka w sprawie. Jest to były przyjaciel Meghan, który zeznał na jej niekorzyść. Zdaniem Jasona Knaufa Meghan miała napisać ręcznie list do ojca z myślą o jego publikacji w mediach.



Przy okazji powiedział on, że Meghan wraz z Harrym pomagali oni przy tworzeniu biografii o nich "Finding Freedom". Tutaj zaczyna się problem, bo Meghan we wcześniejszych zeznaniach twierdziła, że nie miała ona wglądu z mężem w proces tworzenia książki.



Jest to spory problem, bo za krzywoprzysięstwo w Wielkiej Brytanii grozi do 7 lat pozbawienia wolności. Meghan doskonale zdaje sobie z tego sprawę i od razu odpowiedziała na tę sytuację oświadczeniem:



"Przepraszam sąd za to, że nie pamiętałam wtedy tych rozmów. Absolutnie nie miałam zamiaru wprowadzać w błąd pozwanego ani sądu" - oświadczyła Meghan Markle.



