Kasia Sochacka dała się poznać słuchaczom w programie "Mam Talent" w 2010 roku, gdzie zakwalifikowała się do finału. Cztery lata później wzięła udział w programie "Must be the music", gdzie dotarła do półfinału i wylansowała swój autorski przebój "Drzazga". Te sukcesy pozwoliły jej dać się poznać fanom w całej Polsce, którzy docenili jej talent i wyjątkową wrażliwość. Jak się okazało, był to dopiero początek jej muzycznej drogi.

Instagram Post

Kim jest Kasia Sochacka? Fani kochają ją za wyjątkową wrażliwość

Kasia Sochacka pochodzi z Pradeł, w gminie Kroczyce, gdzie od najmłodszych lat śpiewała i żyła muzyką. Jeszcze mieszkając w domu rodzinnym udzielała się w Zespole Pieśni i Tańca "Ziemia Kroczycka", którym opiekowała się jej mama i dobrze znana była mieszkańcom sąsiednich miejscowości.

Reklama

Po sukcesach w programach "Mam talent" i "Must be the music" wokalistka mocno skupiła się na tworzeniu autorskiej muzyki i już w 2017 roku jej utwór "Trochę tu pusto" został wykorzystany jako zapowiedź serialu obyczajowego telewizji Polsat "Zawsze warto". W 2019 roku Sochacka wydała swoją pierwszą Epkę "Wiśnia", a serca fanów zdobył jej duet z Kortezem. W marcu 2021 roku ukazał się jej debiutancki album "Ciche dni".

Wideo youtube

Kasia Sochacka wydała właśnie drugą Epkę "Ministory" i promuje ją utworem "Niebo było różowe". Choć jej utwory przepełnione są często tęsknotą i smutkiem, to wokalistka jest szczęśliwą żoną i odważnie spełnia marzenia. Lubicie jej twórczość?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Emil Stępień szczerze o Dodzie INTERIA.PL

***

Zobacz również:

Doda ma dość! Wycofuje się ze spółki z byłym mężem!

Agnieszka Woźniak - Starak eksponuje zgrabne ciało, a w tle...

Romeo Beckham i Mia Regan zachwycili na gali The Fashion Awards 2021!