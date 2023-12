Największe metamorfozy roku 2023. Te gwiazdy poszły na całość

Karolina Gilon

Karolina Gilon to dziś jedna z najpopularniejszych i najciekawszych prezenterek w Polsce. Popularność zdobyła w programie "Top model", w którym wprawdzie nie odniosła spektakularnego sukcesu, ale zyskała sympatię widzów i sporo propozycji. Dziś 34-latkę obserwuje na Instagramie ponad 533 tysięcy fanów, z którymi chętnie dzieli się ona migawkami z prywatnego i zawodowego życia. Jakiś czas temu Karolina zwierzyła się wielbicielom, że cierpi na Sibo - zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, który objawia się tak nieprzyjemnymi dolegliwościami jak wzdęcia brzucha, biegunka i zaparcia oraz bóle. Gwiazda musiała więc zmienić dietę i już wtedy zrzuciła kilka kilogramów, ale kilka miesięcy temu przeszła kolejną, spektakularną metamorfozę!

Karolina Gilon ostatnio sporo schudła, więc fani regularnie zasypywali ją pytaniami o tajemnicę jej perfekcyjnej sylwetki. Prezenterka nagrała więc instagramową rolkę, w której zdradziła co je i jak przygotowuje swoje posiłki.

Jak schudłam? Okno żywieniowe - jadłam tylko między 12 i 20, spożywałam trzy posiłki dziennie. Zobaczcie jak wygląda mój przykładowy jadłospis

- powiedziała, dodając, że na śniadanie jada zazwyczaj swoją ulubioną szakszukę z papryką, dwoma jajkami i tofu. Czasem przygotowuje też jajka sadzone z kromką chleba z masłem.

Gdy w ciągu dnia dotknie mnie mały głód, to uwielbiam wafle ryżowe z masłem orzechowym i bananem

- zdradziła.

Na obiad Karolina wybiera zazwyczaj swoje ulubione ziemniaki, które spożywa z mizerią na jogurcie bez laktozy i łososia, a dzień kończy lekką sałatką. Gwiazda zdradziła, że pozwala sobie także na słodycze, ale jeśli już skusi się na coś mniej zdrowego, to jest to czekolada bez cukru.

Karolina Gilon nie liczy przesadnie kalorii, ale za to bardzo dużo trenuje. Prezenterka przyznała, że trening to na pewno 50 proc. jej sukcesu - sama dieta na pewno nie byłaby w stanie zapewnić jej tak spektakularnej metamorfozy.

Maryla Rodowicz

Joanna Racewicz apeluje do kobiet. Padają mocne słowa Maryla Rodowicz, królowa polskiej piosenki i ulubienica słuchaczy nigdy nie należała do szczupłych osób i latami zmagała się z wahaniami swojej wagi. Choć zawsze kochała sport i była bardzo aktywna, to jej mocno zaokrąglona sylwetka zdawała się temu przeczyć. Ostatnie lata były dla wokalistki wyjątkowo trudne i na pewno nie sprzyjały metamorfozom - 78-letnia gwiazda ma za sobą konflikt z byłym mężem, głośny rozwód i sporo problemów zdrowotnych. Kontuzja nogi wykluczyła ją z aktywności, a dwie operacje osłabiły organizm. Mimo to, nie poddała się i sporo schudła!

Maryla Rodowicz studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego, zawsze kochała sport, szczególnie grę w tenisa, ale ostatnio nie mogła regularnie grać. I na to znalazła jednak sposób!

Nie jestem w gorszej formie przez to, że nie gram. Wręcz przeciwnie — schudłam 17 kilo i ćwiczę. Pomyślałam, że skoro nie mogę grać w tenisa, to dobry moment na to, żeby spróbować schudnąć

- powiedziała.

Maryla Rodowicz zdradziła, że schudła aż 17 kg i ukochany tenis również miał na to spory wpływ!

Stawiam rowerek stacjonarny na wprost telewizora i jeżdżę na nim, oglądając mecze

- wyjaśniła.

To jednak nie wszystko! Maryla Rodowicz jest na specjalnej diecie pudełkowej i spożywa dziennie zaledwie 1000 kalorii. Dziś wygląda promiennie, a fani mogą się o tym przekonać, przybywając tłumnie na jej zimowe koncerty.

Kinga Zawodnik

Kinga Zawodnik, gwiazda telewizji TVN od wielu lat walczy ze zbędnymi kilogramami. Swoją walkę z otyłością postanowiła pokazać w programie "Dieta czy cud", w którym testowała różne diety i próbowała wybranych aktywności fizycznych, pozwalających skutecznie spalać kalorie i zbędny tłuszcz. W programie nie udało się jej jednak schudnąć, więc ostatecznie poddała się operacji bariatrycznej, polegającej na zmniejszeniu żołądka. To dzięki niej, diecie oraz ćwiczeniom zrzuciła prawie 40 kilogramów!

Zaprzyjaźniłam się z większą ilością warzyw. Zaprzyjaźniłam się z większą aktywnością fizyczną. [...] Nauczyłam się już (choć jeszcze popełniam błędy) systematycznie jeść. Lepiej i dokładniej przygotowuję się do wyjazdów pod kątem jedzenia i aktywności. Mam lepszą kondycję. Nie przyjmuję już większości leków

- zdradziła Kinga.

Gwiazda nie przestaje się odchudzać - wciąż trzyma dietę, ćwiczy i walczy ze słabościami.

Zdjęcie Kinga Zawodnik przeszła spektakularną metamorfozę / Paweł Wodzyński / East News

Dorota Szelągowska

Dorota Szelągowska nigdy nie miała większych problemów z wagą, ale po urodzeniu drugiego dziecka zmagała się z nadmiarem kilogramów. Prezenterka, znana z takich programów jak m.in. "Dorota was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej" postanowiła więc zmienić dietę i wprowadziła dość drastyczne zmiany.

Prezenterka przez sześć dni w tygodniu jadła naprzemiennie klasyczne posiłki diety odchudzającej oraz stosowała dietę niskowęglowodanową, a przez jeden dzień w tygodniu piła tylko soki. Regularnie sięgała po kasze, produkty wieloziarniste, warzywa, orzechy, pestki oraz owoce. Według dietetyków dieta niskowęglowodanowa stosowana naprzemiennie z sokami podkręca metabolizm i pozwala szybko uzyskać szczupłą sylwetkę. Efekt? Dorota Szelągowska schudła aż 30 kg i przyznaje, że już dawno nie czuła się lepiej.

Prezenterka zdradziła, że przez cały czas trwania diety, korzystała z popularnych "pudełek" od zaprzyjaźnionej dietetyczki i porad coacha żywieniowego.

Mówi ci, co możesz, a czego nie możesz jeść, ale jednocześnie możesz się też z nią umówić na wino i jeść sery razem z bułą

- zdradziła w wywiadzie.

Zdjęcie Dorota Szelągowska całkowicie zmieniła dietę / VIPHOTO / East News

Adele

Jedną z gwiazd, które zaskoczyły świat swoją niesamowitą metamorfozą jest Adele - wokalistka, autorka tak wielkich hitów jak "Rolling in the deep" czy "Hello". Po trudnym rozstaniu z mężem, Simonem, gwiazda doświadczała częstych ataków lęku, a nawet paniki. By sobie z nimi radzić, uciekała w ciężkie, bardzo intensywne treningi, które finalnie pomogły jej odzyskać równowagę emocjonalną. Efektem ubocznym ćwiczeń była oczywiście szybka utrata wagi - gwiazda zaczęła chudnąć w takim tempie, że część fanów zaczęła niepokoić się o jej zdrowie. Adele przekonywała jednak, że czuje się świetnie, a poza treningami stosuje też dietę sirtfood, która polega na stosowaniu w jadłospisie produktów bogatych w wybrane polifenole roślinne przy jednoczesnym zmniejszeniu kaloryczności posiłków.

Gdy świat myślał, że metamorfoza Adele dobiegła końca, wokalistka pojawiła się na 65. rozdaniu Grammy i zaskoczyła jeszcze szczuplejszą sylwetką!

Zdjęcie Adele przeszła totalną metamorfozę / Instagram

Pamela Anderson

Jedną z największych metamorfoz tego roku zaserwowała fanom Pamela Anderson, ale tym razem nie chodzi wcale o spektakularną utratę wagi! Gwiazda "Słonecznego patrolu" i ikona lat 90. ma za sobą wyjątkowo intensywny rok - wydała autobiografię, wystąpiła w głośnym dokumencie Netflixa i wyremontowała przed kamerami dom swoich rodziców. 56-letnia gwiazda przeszła też zmianę wewnętrzną - zrozumiała, że chce pokazywać się światu taka, jaką jest naprawdę.

Jesienią Pam pojawiła się na gali The Fashion Awards, zorganizowanej w hali Royal Albert Hall bez grama makijażu!

Przede wszystkim chciałam się zbuntować przeciw temu, że przez większość życia ktoś zawsze mówił mi, co mam robić i jak wyglądać

- zdradziła.

W jednym z późniejszych wywiadów niezpomniana C.J. Parker ze "Słonecznego patrolu" dodała też, że za nagłą zmianą stała śmierć jej wizażystki Alexis Vogel:

Była najlepsza. I od tego czasu po prostu poczułam, że bez Alexis po prostu lepiej będzie dla mnie nie nosić makijażu

- powiedziała.

Od tego czasu Pamela regularnie pojawia się bez makijażu - zarówno na prywatnych fotkach, którymi dzieli się z fanami na Instagramie, jak i na wielkich galach.

Zdjęcie Pamela Anderson regularnie pojawia się bez makijażu / BEN STANSALL / AFP / East News

