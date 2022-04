Rodzina Kardashian-Jenner zyskała sławę za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians". Program doczekał się aż 20 sezonów, ale rodzina postanowiła zakończyć jego emisję.

Celebryci chętnie pokazywali w nim swoją codzienność i nie szczędzili fanom szczegółów z życia prywatnego. Decyzja o zakończeniu programu była dla widzów sporym zaskoczeniem, ale jak się okazało, rodzina nie zamierza dać o sobie zapomnieć.

Niecały rok po zakończeniu reality show rodzina celebrytów wraca na ekrany. Nowy program o nazwie "The Kardashians" fani będą mogli oglądać już od połowy kwietnia.

7 kwietnia w Goya Studios w Los Angeles miała miejsce uroczysta premiera nowego reality show. Rodzina Kardashian-Jenner chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterom. Kourtney towarzyszył Travis Barker, a u boku Kim pojawił się Pete Davidson. Zabrakło jednak Kendall. Od razu pojawiły się plotki, że światowej sławy modelka chce się odciąć od rodziny.

Okazało się jednak, że spekulacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jak podaje "E! News" nieobecność Kendall Jenner była spowodowana z chorobą. "Kendall naprawdę bardzo starała się tam być i wspierać rodzinę, ale była naprawdę bardzo chora". - powiedziała osoba z otoczenia rodziny.

