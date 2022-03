Kendall Jenner walczy z napadami lęku. To dla niej uciążliwe

Napady lęku, stres nie do opanowania i natarczywość myśli, to sytuacje niezwykle przeszkadzające w normalnym, codziennym funkcjonowaniu, a nawet mogące przerodzić się w zagrożenie zdrowia dla osoby zmagającej się z problemem.

Megan Barton-Hanson zaliczyła wpadkę! Pokazała za dużo! Wie o tym doskonale Kendall Jenner. Opowiedziała ona ostatnio o swoim problemie w rozmowie z jednym z magazynów.

"Ważne jest, aby mieć przestrzeń tylko dla siebie, w której możesz dać upust szczęściu, gniewowi, frustracji, stresowi, albo tylko swoim pomysłom" - powiedziała Jenner w rozmowie z brytyjskim magazynem modowym "i-D".

Dla niej taką przestrzenią jest jej pamiętnik.

"To pamiętnik w starym stylu, z kłódką. Chowam go i zamykam. Nikt go nigdy nie dostanie" - uchyliła rąbka tajemnicy modelka. Przyznała, że dwa dni przed wywiadem dostała napadu lęku i próbowała uspokoić myśli, sięgając po pamiętnik. "To świetna forma terapii" - stwierdziła Kendall Jenner.

Co takiego wywołuje u niej ataki paniki, przez które budzi się w środku nocy?

"Media społecznościowe nie pomagają odzyskać równowagi. Jak pozostać pozytywnym, gdy wszyscy wokół się opluwają? Trudno nie dać się pożreć hejtowi" - mówiła na łamach "Harper’s Bazaar".

Powody pojawienia się napadów lęku u Kendall Jenner szokują

Z pewnością nie pomagało jej też to, że od 12. roku życia dorastała na oczach milinów widzów z całego świata, którzy oglądali reality show "Z kamerą u Kardashianów". Tym, co ponadto spędzało jej sen z powiek było to, że miała psychofana, który podróżował z nią po całych Stanach Zjednoczonych. Jego celem nie było jednak zrobienie wspólnego zdjęcia i krótka pogawędka z gwiazdą.

Chciał zastrzelić Kendall, a później popełnić samobójstwo. W kwietniu ubiegłego roku mężczyzna dostał obowiązujący przez pięć lat sądowy zakaz zbliżania się do niej na mniej niż 100 jardów (ok. 91 metrów).

