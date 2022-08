Spis treści: 01 Khloe Kardashian zachwyca zniewalającą figurą

02 Khloe Kardashian wyretuszowała zdjęcie?

03 Khloe "najbrzydszą z sióstr Kardashian"?

04 Khloe Kardashian i jej walka o akceptację swojego ciała

W minionym tygodniu świat obiegła informacja, że Khloe Kardashian i Tristan Thompson powitali na świecie drugie dziecko, które urodziła im surogatka. Niestety, niedawno okazało się, że koszykarz ponownie zdradził celebrytkę, a ze swoją kochanką doczekał się syna. Khloe Kardashian milczy w tej sprawie jak zaklęta, a na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością.

Khloe Kardashian zachwyca zniewalającą figurą

Khloe Kardashian zaprezentowała swoje wdzięki podczas przerwy w treningu na siłowni. Gwiazda nie ukrywa, że w pocie czoła walczy o idealne kształty. Odkąd 38-latka schudła, chętnie prezentuje światu swoją idealną figurę.

Reklama

Instagram Post

Khloe Kardashian wyretuszowała zdjęcie?

"Oszałamiająca", "Jesteś przykładem dla każdego!", "Inspirujesz" - takie komentarze posypały się pod postem Khloe. Niektórzy doszukują się jednak... retuszu zdjęcia. "Co się dzieje z jej kolanem?", "Dziewczyno, kto retuszuje ci zdjęcia?", "Ta jej pupa... Górna część była retuszowana!" - doszukują się fani. To w zasadzie nic nowego - Khloe to jedna z tych celebrytek, które retuszują większość swoich zdjęć na Instagramie.

Zobacz również: Monika Mielnicka. Młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży

Khloe "najbrzydszą z sióstr Kardashian"?

Celebrytka do tej pory była uważana nawet za "najbrzydszą z sióstr" Kardashian - Khloe nie ukrywała, że musiała się mierzyć przez to z licznymi kompleksami. To znacząco wpłynęło na jej samopoczucie i jej postrzeganie swojego ciała. Dlatego też Khloe rozpoczęła walkę o to, by wpisać się w obecnie panujące standardy piękna. A social media i hejt znacząco odbiły się na jej stanie psychicznym.

Po tym, jak w 2021 roku sieć obiegło jej niewyretuszowane zdjęcie, Khloe opublikowała na Instagramie filmik, w którym pokazała swoje ciało.

- Hej wszystkim, to moje ciało. Nieretuszowane - zaznaczyła celebrytka.

Instagram Post

Zobacz również: Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Khloe Kardashian i jej walka o akceptację swojego ciała

Khloe Kardashian nieraz zaznaczała, że od lat walczy o to, by zaakceptować swoje ciało. Przyznawała, że słysząc krytykę na temat swojego wyglądu czy czytając wypisywane na jego temat szyderstwa, czuła presję, by dosięgnąć standardów piękna.

Instagram Post

Ujawniła, że było to dla niej nie do zniesienia - zwłaszcza, że każda jej niedoskonałość była zawsze szczegółowo analizowana. Celebrytka krytykę postanowiła zatem przekuć w motywację i zaczęła intensywną pracę nad swoją sylwetką.

Instagram Post

Obecnie Khloe Kardashian przestrzega swojej diety i grafiku z ćwiczeniami. Efekt? Zabójcze ciało, którym chętnie chwali się na swoim Instagramie. Furorę w sieci robią zwłaszcza jej fotografie w skąpym bikini czy strojach podkreślających jej kształty.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Khloe Kardashian na wakacjach. Oto jej plażowe stylizacje