Khloe Kardashian po latach pracy w show-biznesie i chowania się w cieniu najsławniejszej z sióstr - Kim Kardashian - w końcu zaczyna błyszczeć.

Wszystko za sprawą utraty kilogramów, którą chwali się od wielu tygodni w swoich mediach społecznościowych.



Khloe zawsze walczyła z nadprogramową masą ciała, aż do teraz, kiedy po latach powiedziała "dość".



Jej zdjęcia od jakiegoś czasu po prostu zaskakują internautów, którzy nie mogą nadziwić się, jak bardzo zmieniła się jedna z sióstr.



Nie tylko jej sylwetka uległa zmianie, ale także i twarz. Oczywiście podczas utraty wagi, zmieniają się także policzki, twarz przestaje wyglądać na okrągłą, nabiera wyrazistości.



Jednak niektórzy są zdania, że Khloe pomagała matce naturze i często zagląda do gabinetu medycyny estetycznej, by poddawać się licznym zabiegom zmieniającym jej rysy twarzy.



Faktycznie, trudno pozbyć się wrażenia, kiedy patrzy się na odmienioną Khloe, że to zupełnie inna osoba!

