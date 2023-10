Khloe Kardashian zyskała popularność dzięki rodzinnemu reality show "Keeping Up with the Kardashians". Celebrytkę możemy nadal oglądać w kolejnych odsłonach show. Obecnie Khloe koncentruje się jednak na rozwoju własnych biznesów, w tym promocji własnej marki odzieżowej. Popularność celebrytki - mimo upływu lat - nie spada. Obecnie na Instagramie obserwuje ją 311 mln internautów.

Khloe Kardashian na Instagramie

Zdjęcie Khloe Kardashian to jedna z najpopularniejszych amerykańskich celebrytek / Rex Features/EAST NEWS / East News

Khloe na swoim profilu chętnie dokumentuje życie rodzinne, chwali się swoimi zawodowymi projektami i podróżami do egzotycznych zakątków świata. To jednak nie wszystko, bo celebrytka uwielbia chwalić się zgrabną sylwetką. W wielu wywiadach podkreślała, że jej metamorfoza to efekt zdrowego stylu życia i regularnych treningów.

Przedstawicielka rodu Kardashian nie stroni też od prezentowania rozmaitych stylizacji. Sportowe outfity, monochromatyczne zestawy, ale i szykowne kreacje. Khloe stawia przede wszystkim na eksperymentowanie z modą i nie boi się sięgać nawet po najodważniejsze trendy.

Khloe Kardashian lśni w długiej sukni. Fani nie szczędzą komplementów

Tym razem Khloe pokazała swoim fanom, jaką stylizacją wybrała na ślub przyjaciół. Gwiazda postawiła na elegancki look, który świetnie sprawdziłby się również na czerwonym dywanie. Blask, blask, blask - tymi słowami można opisać stylizację Khloe.

Celebrytka zaprezentowała się w długiej, srebrnej sukni maxi z odważnym rozcięciem na wysokości uda. Odważny krój wyeksponował też ramiona. Khloe dobrała do niego masywną biżuterię, na którą złożył się naszyjnik, pierścionek i kolczyki. Całość uzupełniła srebrnymi sandałkami na szpilce.

Jeśli chodzi o makijaż i fryzurę, Khloe postawiła na hollywoodzki look. Włosy upięła w szykowny kok, z przodu pozostawiła dwa pasma włosów, które podkreśliły kształt twarzy. Khloe zdecydowała się na połyskujący makijaż oczu, a usta pomalowała szminką w odcieniu nude.

Look gwiazdy wzbudził zachwyt fanów. "Zjawiskowa", "Królowa", "Jesteś ikoną", "Olśniewająca", "Zakochałam się w tej stylizacji", "Po prostu pięknie" - komplementowali fani.

Podzielacie ich zachwyt?

***