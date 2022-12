Spis treści: 01 Na Instagramie Khloe Kardashian gorąco. Celebrytka znów to zrobiła!

Khloe Kardashian znów kusi na Instagramie. Popularna celebrytka zasłynęła przede wszystkim z udziału w reality-show "Keeping Up with the Kardashians" i burzliwego życia prywatnego. Wspomniany program przyniósł jej sławę i pieniądze.

W ostatnim czasie o Khloe jest głośno ze względu na jej utratę wagi. Celebrytka chętnie eksponuje w mediach społecznościowych efekty diety i treningów. Dlatego też często możemy zobaczyć Khloe pozującą w obcisłych i skąpych strojach, w których eksponuje swoje krągłości.

Tym razem Khlo postanowiła odsłonić zgrabne nogi. W tym celu celebrytka założyła ultrakrótką, czarną skórzaną mini, do której założyła sandałki na wysokim obcasie. Stylizację dopełniła obcisłym topem, który wyeksponował jej biust, a na wierzch narzuciła skórzaną marynarkę. Drapieżną stylizację Khloe uzupełniła skórzanymi rękawiczkami.

Instagram Post Rozwiń

Fani zachwyceni stylizacją Khloe Kardashian

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci po raz kolejny komplementowali celebrytkę.

"Gorąca", "Wyglądasz bosko", "Królowa", "Olśniewająca" - to tylko niektóre z komentarzy, jakie znalazły się pod najnowszym zdjęciem Khloe Kardashian.

***

