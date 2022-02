Spis treści: 01 Zmiany w polskiej kadrze na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Natalię Czerwonkę zastąpi Aleksandra Król

02 Kim jest Aleksandra Król? Jej kariera sportowa robi wrażenie

03 Problemy Aleksandry Król w Pekinie

Zmiany w polskiej kadrze na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Natalię Czerwonkę zastąpi Aleksandra Król

Zimowe Igrzyska Olimpijskie to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie. Sportowcy przygotowują się latami do tego, by móc wystartować w tych zawodach i zawalczyć o medal olimpijski z innymi najlepszymi.

Zimowe igrzyska olimpijskie a sport kobiecy. Kogo warto obserwować w Pekinie?

TOKIO 2020: Joanna Jóźwik odpoczywa w Grecji i zdradza czy kończy karierę

Hend Zaza: najmłodsza olimpijka

Tokio 2020: Opuszczone wioski olimpijskie straszą do dziś. Co czeka Tokio? Do Pekinu dotarły już reprezentacje krajów biorących udział w zawodach. Także reprezentacja Polski na Zimowe Igrzyska Olimpijskie pojawiła się w stoicy Chin, ale kłopotów od samego początku nie brakuje.



Pandemia koronawirusa, która wciąż trwa, krzyżuje plany naszej kadrze. Sportowcy, jak Natalia Maliszewska czy Marek Kania otrzymali pozytywne wyniki testów i wylądowali na izolacji. W izolacji również znalazła się Natalia Czerwonka, łyżwiarka, która wraz ze Zbigniewem Bródką miała na ceremonii otwarcia ZIO nieść flagę Polski.



Ta sytuacja wymagała natychmiastowych zmian w organizacji. Polski Komitet Olimpijski podjął dezycję, że koleżankę zastąpi Aleksandra Król, polska snowboardzistka.



Sama sportsmenka była zaskoczona tym wyróżnieniem nadanym przez Polski Komitet Olimpijski.



Czuję się wyróżniona. Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że uda mi się godnie zastąpić Natalię. Szkoda, że tak wyszło, życzę jej szybkiego powrotu na tor lodowy - powiedziała Aleksandra Król w rozmowie z Eurosportem.

Wygląda na to, że o Aleksandrze Król będzie jeszcze głośno na tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

Instagram Post

Zobacz również: Wpadka organizatorów? Dawid Kubacki zwrócił uwagę na nietypowy problem





Kim jest Aleksandra Król? Jej kariera sportowa robi wrażenie

Reklama

Aleksandra Król ma 30 lat i już trzeci raz pojawi się na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W 2018 roku zajęła ona 11. miejsce na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang w konkurencji Gigant równoległy.



Aleksandra Król pochodzi z Zakopanego. Jest złotą medalistką 28 Uniwersjady, która odbywała się 2017 roku w kazachskim Ałmaty. Pierwszy raz na podium Pucharu Świata stanęła 23 lutego 2013 roku w Moskwie w konkurencji slalom równoległy. Zajęła wówczas zaszczytne, drugie miejsce.



14 stycznia 2022 roku wygrała zawody Pucharu Świata w austriackim Simonhoehe w slalomie równoległym, czym rozbudziła nadzieje na medal w Pekinie.



Instagram Post

Zobacz również: Jan Ziobro: Kamil Stoch to legenda. Stać go na medal IO





Problemy Aleksandry Król w Pekinie

Kibice już mocno trzymają za nią kciuki, chociaż i ona miała problemy po przylocie do Pekinu. Aleksandra Król chociaż przeszła teksty na koronawirusa i dały one negatywny, pożądany wynik, a sama snowboardzistka cieszy się zdrowiem, to jest alergiczką.



Organizatorzy Igrzysk przygotowali dla zawodników w wiosce olimpijskiej kołdry i poduszki wypełnione pierzem, a to właśnie na niego uczulona jest nasza zawodniczka.



Z pomocą Aleksandrze Król przyszli polscy skoczkowie, a dokładniej Dawid Kubacki, z którym zna się prywatnie. To właśnie on przyniósł snowboardzistce inną pościel, niż ta wypełnioną pierzem.



Teraz Aleksandra Król może skupić się na otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich, a następnie na udziale w zawodach.

***

Zobacz również:



Pierwsze absurdy Igrzysk w Pekinie. Seks w wiosce i roboty w stołówkach



Tokio 2020. Polskie wioślarki wróciły do kraju. Na lotnisku czekali partnerzy i partnerka



Anita Włodarczyk nie podała ręki Joannie Fiodorow? "Odwróciła się w drugą stronę i poszła"

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Czosnek - superfood. Nadaje smak potrawom i jest wyjątkowy zdrowy Interia.tv