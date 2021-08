Joanna Jóźwik schodziła z bieżni nie kryjąc swojego rozczarowania. Po biegu przyznała, że nie wie czy to już nie najwyższy czas na zakończenie kariery, bo kocha biegać, ale w ostatnim czasie wciąż przychodzi jej walczyć z kolejnymi przeciwnościami losu.

Co dalej z karierą Joanny Jóźwik?

Wielbiciele talentu Joanny zasypali ją wiadomościami, pełnymi wsparcia, przekonując, że to jeszcze nie czas na koniec kariery i liczą na jej powrót na bieżnię. Najnowszy wpis Joanny daje jednak do myślenia. Biegaczka, która wróciła już z Tokio i odpoczywa w Grecji podzieliła się z obserwatorami osobistą refleksją:



- Ostatnie kilka lat było dla mnie gonitwą za wynikami, walką z kontuzjami i ciągłymi przeciwnościami. Reasumując, tak wygląda życie, gdy chcemy osiągnąć DUŻO i z tym zgodzicie się ze mną w zupełności.



Czas jednak zwolnić, odpuścić na pewien czas. Poznać coś, czego do tej pory nie znałam. Nie wiem, czy kiedykolwiek otrzymałam taką masę wiadomości i ogrom wsparcia... co więcej, żadnej negatywnej wiadomości, 99% z was zapewne nigdy nie poznam (choć bardzo bym chciała), a mimo to chcieliście z własnej, nieprzymuszonej woli wysłać mi często naprawdę długie, pełne ciepła i miłości wiadomości. Hejt przestał istnieć. Choćby na ten jeden moment. Pokazaliście ogromną siłę!



Nie, nie skończę przygody z bieganiem. Jeszcze nie!



Czuję się wspaniale dzięki wam i moim bliskim. Mam świadomość ze jeszcze wiele przede mną - napisała na Instagramie Joanna Jóźwik.

Reklama

Instagram Post

Do wpisu polska biegaczka dołączyła dwie fotki. Na jednej pozuje na tle zachodu słońca w długiej, czerwonej sukni, na drugiej prezentuje nienaganną sylwetkę w bikini w tym samym kolorze. Widać, że Joanna czuje się już lepiej i regeneruje się w pięknych okolicznościach przyrody. Mamy nadzieję, że szybko zapomni o nieudanym starcie podczas Igrzysk w Tokio 2020 i wróci na bieżnię. Trzymacie kciuki za Joannę Jóźwik?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niedoceniany owoc. Żurawina ma wyjątkowe właściwości Interia.tv

***

Zobacz również:



Anna Lewandowska sprawiła dzieciom nietypowy prezent. Ale luksusy!