Julia von Stein i jej niecodzienna praca

Julia von Stein zyskała popularność jako jedna z gwiazd TTV. To właśnie tam widzowie mogli poznać 27-latkę z Tarnowa, która wraz z rodzicami prowadzi od lat biznes pogrzebowy.

Pamiętacie "Kena" z programu Big Brother? Tak wygląda dziś! W rodzinnej firmie zajmuje się... projektowaniem trumien, urn i malowaniem zwłok do ceremonii pogrzebowej. Choć Julia mogła wybrać inny zawód, poszła śladami rodziców, kontynuując rodzinną tradycję, ale nadając jej nowego wyglądu.

Z zajęcia, które nie cieszy się zbyt dużą popularnością, Julia zrobiła biznes, który przyniósł jej i rodzicom spore dochody.

Na profilu Juli von Stein w mediach społecznościowych widać, jakie bogactwo przyniósł jej zakład pogrzebowy. Sama jednak przyznaje, że ma dużo szczęścia w życiu i jest za to ogromnie wdzięczna nie tylko rodzicom, ale i... Bogu. Julia jest głęboko wierzącą osobą, co też nieco łączy się z jej pracą.

Julia von Stein żyje w luksusie

Julia von Stein choć ma młodszego brata, tylko ona zajęła się pogrzebową branżą. Brat początkującej celebrytki pracuje w korporacji. To Julia stała się dziedziczką fortuny, ale praca od najmłodszych lat nie jest jej obca.

W wieku 16 lat wyjeżdżała do Holandii, by sprzątać w domach. Tam nauczyła się ciężkiej pracy i szacunku do zarabianych pieniędzy.

Dziś jednak może pozwolić sobie na niesłychany luksus. W jej mediach społecznościowych można zobaczyć willę, drogie samochody i bajecznie drogie ciuchy. Gwiazda nie oszczędza na luksusowym życiu i stara się z niego czerpać pełnymi garściami.

