Nowe "królowe życie". Czy powtórzą sukces Dagmary Kaźmierskiej?

Perypetie bohaterów jednego z największych hitów stacji TTV "Królowe życia" niezmiennie budzą duże zainteresowanie internautów. Charyzmatyczni, niekiedy zabawni uczestnicy, przyciągają przed ekrany dużą publiczność. O sukcesie formatu świadczy to, że reality show doczekało się do tej pory 11. edycji. Nowy sezon rozpoczął się 24 lutego - jak zawsze zadziwia zwrotami akcji.

Niedawno do "Królowych życia" dołączyła nowa bohaterka. Alicja Pasierbińska z Opola posiada własną hodowlę psów rasy chihuahua.

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie czekały na fanów show w tym sezonie. Już w piątek do grona bohaterów dołączy kolejna uczestniczka - Julia von Stein. Czym się zajmuje? Jej fach jest dosyć nietypowy.

Julia von Stein: Kim jest nowa "królowa życia"?

Kim jest Julia von Stein? "Pochodzi z zamożnej rodziny, ale nie jest rozkapryszoną księżniczką. Jest królową ognia i chaosu, a życie traktuje jak niesfornego znajomego, którego trzeba czasami ustawić do pionu" - tak brzmi zapowiedź nowej uczestniczki programu. Julia jest smukłą blondynką, która na co dzień mieszka w Warszawie. Pochodzi jednak z Tarnowa.

Nowa "królowa życia" wraz z rodzicami prowadzi dom pogrzebowy. Do jej obowiązków należy projektowanie trumien oraz kosmetyka pośmiertna, nazywana także tanatokosmetyką. Julia zajmuje się malowaniem zwłok i przygotowaniem ich do pogrzebu. "Chociaż ona i jej rodzina żyją w świecie zmarłych, to wszyscy są pasjonatami życia" - zapewniają twórcy hitu.

Julia von Stein nie jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Prowadzi oczywiście profil na Instagramie, jednak rzadko dzieli się na nim swoją prywatnością. Przyszła "królowa życia" jak dotąd opublikowała zaledwie siedem postów.

Ze zdjęć możemy wnioskować, że Julia jest miłośniczką luksusowych ubrań i akcesoriów. Podobnie jak inne "królowe", kocha także drogie i szybkie samochody.

Czy osobowość nowej bohaterki będzie na tyle nietuzinkowa, by zdobyć sympatię widzów? Przekonamy się już wkrótce.

