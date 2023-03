Kim Kardashian pręży się pod prysznicem. Ma na sobie niewiele

Kim Kardashian - jak zdobyła sławę?

Kim Kardashian to amerykańska modelka i aktorka. Wielką sławę zdobyła przed laty, głównie za sprawą występów w reality show "Z kamerą u Kardashianów", a po raz pierwszy usłyszano o niej dzięki wyciekowi seks-taśmy. Dziś 42-letnia celebrytka cieszy się ogromną sławą, statusem multimilionerki, a jej profil na Instagramie bije rekordy popularności.

Przedstawicielka majętnego roku Kardashianów w mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcie, na których prezentują swoją kształtną, wysportowaną sylwetkę. Na Instagramie obserwuje ją już 347 mln followersów, których stale przybywa.

Kim Kardashian na Instagramie

Chociaż posty, które Kim Kardashian zamieszcza w sieci wzbudzają zachwyty wśród milionów jej fanów, to zdarza się też, że w komentarzach zarzucają celebrytce nadmierne korzystanie w photoshopa. Zdaniem niektórych mocno retuszowane zdjęcia wyglądają nienaturalnie i pokazują zakłamany obraz rzeczywistości. Obserwatorzy są na tyle czujni, że niejednokrotnie już porównywali zdjęcia gwiazdy do tych zrobionych przez paparazzi. Nie wydaje się, aby najświeższa fotka, którą Kim opublikowała na Instagramie powstała przy zastosowaniu mocnych filtrów. Póki co fani w komentarzach wyrażają same zachwyty nad atletyczną sylwetkę amerykańskiej gwiazdy.

Kim Kardashian pręży się w bikini. Fani oniemieli

Kim Kardashian opublikowała bowiem zdjęcia z sesji, w której to pozuje pod prysznicem w skąpym, czarnym bikini. Widać na nich jej seksowne wcięcie w talii oraz krągłe, szerokie biodra, które Kardashian uważa za atut.

Post opublikowany przez 42-latkę w ciągu doby zdobył już kilka milionów polubieni i masę komentarzy. Fani piszą, że celebrytka prezentuje się zjawiskowo.

Co ciekawe bikini, które założyła bohaterka słynnego reality show pochodzi z jej własnej kolekcji. Ten skąpy strój marki SKIMS kosztuje około 72 dolarów czyli 320 złotych.

Myślicie, że tym razem Kim Kardashian znów wyretuszowała zdjęcie, czy jednak postawiła na naturalność?

