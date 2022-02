Kim Kardashian rekinem biznesu? Wiele na to wskazuje!

Kim Kardashian to, że ma smykałkę do interesów, pokazała już lata temu, gdy dopiero wchodziła do show-biznesu. Dziś cieszy się milionami na koncie, ale wciąż nie przestaje zaskakiwać swoich fanów.

Kim Kardashian nie traci czasu! Pokazała efekt sesji!

Kim Kardashian pokryta olejkiem kusi fanów. Założyła za małe bikini?

​Sylwetka Kim Kardashian ma gorszy wpływ na samoocenę kobiet niż figura Kate Moss

Kim Kardashian z bliska pokazuje idealne ciało. Nie ma już nic do ukrycia! Tak było, gdy wypuściła na rynek nie tylko swoją kosmetyczną markę, ale także weszła do modowego świata, produkując bieliznę.



Kim Kardashian bardzo angażuje się w działania swojej marki i dumnie prezentuje produkty, które tworzy. Można rzec, że jest najlepszą, żywą reklamą tego, co sama stworzyła.



Ostatnio gwiazda zaprezentowała nowe komplety bielizny i przy okazji oszołomiła internautów swoimi kształtami. Zbliżające się Walentynki są doskonałą okazją, by wybrać niezwykle kobiecy komplet bielizny, a o tym doskonale wie Kim Kardashian.



Instagram Post

Zobacz również: Kim Kardashian pokazała "gumową" łydkę. Zaszalała z retuszem?





Kim Kardashian pokazała boskie ciało. Jest niemal idealna!

Rozgrzała ona fanów nowymi zdjęciami w czarnej i różowej bieliźnie. Nie da się ukryć, że Kim Kardashian wygląda niej jak przepiękna bogini.



Na swoją sylwetkę pracowała jednak latami - zarówno w gabinecie medycyny estetycznej, jak i na siłowni oraz w kuchni, dbając o swoją dietę.



Lata pracy, wydanych pieniędzy i poświęceń dały oszałamiające efekty, a fanki na całym świecie dosłownie marzą o tym, by wyglądać jak Kim Kardashian.



***

Zobacz również:



Kim Kardashian zdała egzamin prawniczy. Za czwartym razem



Kim Kardashian wygina się na karaibskiej plaży. Celebrytka wzięła udział w wyjątkowej sesji



Kim Kardashian z dekoltem do pasa przyłapana na Bahamach! I to z kim!





Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Meg Ryan kończy 60 lat! Tak się zmieniała © 2021 Associated Press