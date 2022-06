Kim Kardashian to amerykańska celebrytka, bizneswoman i modelka. Prawdziwą sławę przyniosło jej reality-show "Z kamerą u Kardashianów". Z biegiem lat Kim stała się marką samą w sobie - obecnie firmuje swoim nazwiskiem ubrania czy perfumy. Celebrytka jest też aktywna w mediach społecznościowych.

Instagram Post

Na Instagramie chętnie relacjonuje swoje życie codzienne czy nowe projekty, którymi aktualnie się zajmuje. Nie brakuje też jej zdjęć w różnych stylizacjach, którymi inspirują się kobiety na całym świecie. Rzadko też możemy podziwiać na nich celebrytkę bez pełnego makijażu.

Kim Kardashian w młodości. Jest nie do poznania?

Tym razem Kim Kardashian zrobiła wyjątek. Jednak w tym celu musiała "udać się do przeszłości". Celebrytka opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z młodości, zrobione w latach 90, nim stała się sławna. Bardzo się zmieniła?

Instagram Post

Kim Kardashian i operacje plastyczne

Kim Kardashian i jej siostry słyną z tego, że poprawiają swoje zdjęcia w Photoshopie. Co więcej, sporo mówi się o tym, jakim operacjom plastycznym się poddały. Kim niezbyt chętnie przyznaje się do tego i uważa, że w swoim wyglądzie niczego nie zmieniała. Fani jednak nie wierzą w te zapewnienia i często szukają porównań czy dowodów na to, że wygląd Kim jest przede wszystkim zasługą chirurga. Podobnego zdania są specjaliści, którzy uważają, że zwyczajnie kłamie.

Kim Kardashian rzadko pokazuje się bez makijażu. Ten zazwyczaj jest wykonany perfekcyjnie i ukrywa wszelkie "niedoskonałości". Na opublikowanym zdjęciu widzimy Kim w młodości bez makijażu, w naturalnym wydaniu. Fani przyznają, że wyglądała pięknie i zjawiskowo.

Instagram Post

Kim Kardashian urodziła się 21 października 1980 roku w Los Angeles jako córka prawnika Roberta Kardashiana i Kris Houghton - Kardashian (obecnie Jenner). Celebrytka po ojcu ma ormiańskie korzenie, holenderskie i szkockie po matce. Jej rodzice rozwiedli się na początku lat 90., a niedługo potem Kris związała się z Brucem Jennerem (obecnie Caitlyn Jenner). Ojciec Kim zmarł 30 września 2003 roku na raka przełyku.

