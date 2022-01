Kinga Rusin pozuje na plaży. Wpis zawiera ważny przekaz

Kinga Rusin podróżuje po świecie. Dziennikarka ani myśli wracać do Polski, zwłaszcza zimą, gdy warunki atmosferyczne w naszym kraju nie rozpieszczają. Od kiedy półtora roku temu odeszła z TVN, przenosi się z jednego kraju do drugiego, a lista miejsc, w których mieszkała, robi się naprawdę imponująca. Malediwy, Sri Lanka, Kenia, Tanzania, Namibia - gdzie teraz zamieszkała Kinga Rusin?

Kinga Rusin nie zwalnia tempa. Pochwaliła się pięknym kadrem!

Pod koniec ubiegłego roku razem z ukochanym Markiem Kujawą Kinga Rusin wróciła na Malediwy. Potem wyruszyła dalej, o czym poinformowała swoich fanów tuż po sylwestrze.

Nowy Rok, nowy kontynent. (...) Jedziemy do kraju, który już dawno chcieliśmy odwiedzić dla jego naturalnego piękna i w poszukiwaniu inspiracji dla naszych kosmetyków zapowiedziała tajemniczo Rusin, ale nie zdradziła, jaki to kraj.

Teraz zagadka się wyjaśniła, bo dziennikarka w najnowszym poście na Instagramie ujawniła, dokąd przeniosła się na kolejne tygodnie. "Kostaryka to zieleń w czystej postaci, to odgłosy dżungli na wyciągnięcie ręki, to nieustający kontakt z przyrodą, którą tu uznaje się za dobro narodowe i chroni nie z obowiązku, a miłości i przekonania".

Kinga Rusin sprzeciwia się wycince lasów. Takich argumentów używa gwiazda

Dziennikarka od wielu miesięcy podróżuje po świecie, ale ani na chwilę nie przestaje śledzić tego, co się dzieje w Polsce i często komentuje wydarzenia, które ją oburzają lub wywołują emocje. Jednym z tematów, które wyjątkowo mocno leżą Rusin na sercu, jest wycinka polskich lasów. W 2018 roku dziennikarka ostro przeciwstawiała się regulacjom prawnym wprowadzonym przez ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszkę, potem wielokrotnie wracała do tego tematu, krytykując działalność Lasów Państwowych.

Gdy Kinga Rusin zobaczyła, z jaką troską podchodzi się do dzikiej przyrody na Kostaryce, po raz kolejny postanowiła wypunktować to, co dzieje się w kraju.

U nas tnie się drzewa na potęgę! Czytam, że na rok 2022 Lasy Państwowe (przedsiębiorstwo zarabiające na wyrębach i polowaniach) zaplanowało w niektórych nadleśnictwach wzrost wycinek nawet o 300% (np. w Lublińcu). Wygląda to tak, jakby rżnęli już wszystko jak leci (wg raportów organizacji ochrony środowiska nie omijają nawet otulin i terenów prawnie chronionych Parków Narodowych)! napisała zbulwersowana dziennikarka.

Dodała również, że "totalne zręby zostawiają w lasach przerażające 'blizny', pozbawiają ludzi miejsc do wypoczynku, zwierzęta miejsca do życia, nas wszystkich razem źródeł tlenu".

