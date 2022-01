Anna Lewandowska wraca z wakacji

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to zgrane małżeństwo, które uwielbia spędzać ze sobą czas. Najchętniej nie rozstawaliby się w ogóle i najlepiej bawią się razem ze swoimi córkami - Klarą i Laurą.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska skomentowała zachowanie ojca Joanny Opozdy Jednak nie zawsze mogą spędzać razem każdy moment i tak było tym razem, kiedy Ania poleciała z córkami na Malediwy, a Robert wrócił do Niemiec, by rozpocząć intensywne treningi.



To był prawdziwy, "babski" wyjazd i Ania bardzo się z tego cieszyła. Chociaż tęskniła za mężem, a dziewczynki za ukochanym tatą, to trenerka nie była zbyt zadowolona z powrotu do rzeczywistości.



"To był nasz czas, prawdziwy babski wyjazd. I choć miniony rok był dla mnie intensywny i pracowity zostawił po sobie cenną wskazówkę. Mianowicie taką, że życie jest znacznie lepsze, kiedy, nie tylko, mamy wyznaczone cele, motywacje do wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych ale przede wszystkim CZAS dla siebie i najbliższych. Ten rok będzie równie ciekawy. Wracam z nową energią, pomysłami na siebie (np. tenis, będący jednym z punktów na mojej liście), na Was (wyzwania, balans, beauty) i jeszcze więcej wsparcia i motywacji" - napisała pod zdjęciem Ania Lewandowska, na którym leży ze swoimi pociechami na piaszczystej plaży.

Fanów jednak najbardziej zaciekawiła i rozbawiła ostatnia część wpisu gwiazdy, a mianowicie ta, w której Ania zwróciła się w swoich słowach do męża:



"Ps1. Tatusiu wracamy, Ps2. Jutro Ty wstajesz do dzieci" - poinformowała Roberta Lewandowskiego Ania.



Fani nie szczędzili jej ciepłych słów i są przekonani, że Robert już nie mógł doczekać się powrotu swojej ukochanej rodziny z wakacji.



"Tata już w blokach startowych na Wasz powrót zapewne czeka", "'Jutro Ty wstajesz do dzieci', najlepsze, co może być. No dobra...i tak też wstawałam", Hahaha najbardziej podoba mi się Ps2" - pisali rozbawieni internauci.

