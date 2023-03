Kinga Rusin szaleje na stoku. Wszyscy patrzą na jej strój. „Kosmicznie!”

Gwiazdy

Kinga Rusin czerpie z wolnego czasu pełnymi garściami. Dziennikarka jeszcze kilkanaście dni temu chwaliła się egzotyczną wycieczką, by szybko przenieść się do nieco zimniejszego miejsca. Gwiazda opublikowała zdjęcie ze stoku, informując, że rozpoczyna prawdziwe, narciarskie szaleństwo. Uwagę zwraca jej strój. To iście kosmiczna kreacja!

Zdjęcie Kinga Rusin czerpie z wolnego czasu pełnymi garściami / Artur Zawadzki/REPORTER / East News