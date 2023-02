Oprah Winfrey przeszła metamorfozę

Gwiazdy Beata Tadla schudła 18 kilogramów. Zrezygnowała z kilku produktów Oprah Winfrey należy do grona najpopularniejszych osób na świecie. Za sprawą "The Oprah Winfrey Show" zyskała rozgłos i sławę.

Stała się jedną z najbardziej wypływowych osób w USA. Nie da się ukryć, że obecnie jest ikoną i gwiazdą amerykańskiej telewizji.

Jak się okazuje, nie tylko działalność prezenterki przyciąga uwagę jej fanów. Swego czasu głośno było o jej metamorfozie. Oprah Winfrey schudła 19 kilogramów.

W rozmowie z mediami przyznała, że dzięki pewnej metodzie nie tylko zredukowała tkankę tłuszczową, ale także poprawiła swoje samopoczucie.

Czym jest dieta Strażników Wagi?

Oprah Winfrey z nadprogramowymi kilogramami walczyła za pomocą tzw. Strażników Wagi. To nic innego jak dieta punktowa, która opiera się na podzieleniu produktów spożywczych na trzy grupy. Każda z nich ma odpowiednią wartość punktową.

W grupie zielonej znajdują się produkty, które mają zero punktów i są to m.in. wybrane owoce i warzywa. Żółta grupa to produkty mające dwa punkty. Wśród nich można znaleźć m.in. chude mięso, odtłuszczony nabiał, ryby i pieczywo. W grupie czerwonej są natomiast produkty, które należy ograniczać, czyli m.in. słodycze, alkohol i tłuste mięso.

Zdjęcie Oprah Winfrey w jednym z wywiadów przyznała, że uwolniła się od bieżni i ćwiczeń, ale nie zrezygnowała z codziennej dawki ruchu / Axelle/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Najprościej mówiąc, stosując dietę Strażników Wagi, należy dokładnie analizować dzienny jadłospis i dodawać punkty, które są przypisane danej żywności. Ich suma nie może przekraczać 20. Poza tym w tej diecie istotne jest nawadnianie organizmu i wypijanie minimum ośmiu szklanek wody dziennie.

Jak Oprah Winfrey schudła 19 kilogramów?

Jak się okazuje, Oprah Winfrey nie zdecydowała się na drastyczne kroki. Nie zrezygnowała m.in. z jedzenia chleba i niemal codziennie na śniadanie jadła tost z awokado, tuńczykiem, jajkiem oraz pomidorem.

Trzeba podkreślić, że podczas zrzucania zbędnych kilogramów należy opierać się na zasadach zdrowego odchudzania, by organizm nadal mógł pracować prawidłowo. Istotna jest również konsultacja ze specjalistą. Poza tym niezwykle ważna jest aktywność fizyczna.

Oprah Winfrey w jednym z wywiadów przyznała, że uwolniła się od bieżni i ćwiczeń, ale nie zrezygnowała z codziennej dawki ruchu. Jak się okazuje, prezenterka podjęła się wyzwania robienia 10 tys. kroków dziennie.

