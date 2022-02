Kinga Rusin zaskoczyła fanów decyzją! Dziś takie są tego efekty

Kinga Rusin w sierpniu 2020 roku zaskoczyła swoją decyzją o zakończeniu kariery telewizyjnej. Po 15 latach pracy odeszła z TVN, gdzie była jedną z prowadzących program śniadaniowy.

Kinga Rusin jest mistrzynią jesiennych stylizacji! To same hity! Jej postanowienie zszokowało nie tylko fanów, ale także i koleżanki oraz kolegów z branży. Wiele osób zastanawiało się, jak po odejściu potoczy się jej dalsze życie.



Zanim gwiazda zakończyła pracę na telewizyjnym planie, kilka lat wcześniej rozwinęła skrzydła w branży kosmetycznej, produkując ekskluzywne produkty do pielęgnacji ciała i twarzy.



Kinga Rusin nie posiada się ze szczęścia. Tak teraz wygląda jej życie

Najwidoczniej firma ta przyniosła jej zyski, które pozwoliły utrzymać się gwieździe bez konieczności pracy w telewizji. Dziś, po niemal dwóch latach od tej zmiany, patrząc na jej zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych, wygląda na to, że Kinga Rusin podjęła doskonałą decyzję.



Była prezenterka oddała się swojej największej pasji - podróżowaniu. Zwiedziła najdziksze zakątki świata i z pasją opisuje to, co tam zobaczyła i przeżyła.



Teraz, przebywając na Kostaryce, Kinga Rusin nie kryje swojego zachwytu. Dom gwiazdy również oszałamia, a ona sama wydaje się być tak szczęśliwa, jak nie była nigdy wcześniej w życiu.



Wygląda więc na to, że decyzja podjęta dwa lata temu, była dla niej niezwykle szczęśliwa, a ryzyko w tym przypadku bardzo się opłaciło!



