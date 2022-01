Niegdyś, gdy jeszcze nie istniały media społecznościowe, fani czerpali wiedzę o największych gwiazdach tylko z artykułów w gazetach i wywiadów w telewizji.



Niemal wszystko zmieniło się, gdy powszechne stały się media społecznościowe, gdzie osoby prywatne i publiczne mogą dzielić się z internautami, czym tylko chcą. Niektórzy skupiają się na aspektach zawodowych, ale nie brakuje także prywaty i zdjęć z rodzinnych albumów.

Media społecznościowe stały się żywiołem gwiazd, które niezwykle chętnie pokazują tam kulisy swojego życia prywatnego.

Pokazują swoje bajeczne wakacje, zdjęcia z siłowni, dzielą się przemyśleniami na różne tematy, ogłaszają radosne wieści, a w tle tego wszystkiego często internauci widzą bajeczne wnętrza, w których mieszkają celebryci.

Nie da się ukryć, że domy i wille gwiazd ciekawią sporą część ich fanów, którzy chętnie inspirują się w urządzaniu własnych mieszkań posiadłościami ich ulubieńców.

Domy gwiazd, które zachwycają. Rozenek-Majdan, Lis i Halejcio poszły w klasykę

Instagram Post

Niedawno było głośno o Klaudii Halejcio, która wraz z ukochanym zamieszkała w pięknej, nowoczesnej willi z olbrzymim ogrodem. Pojawiły się plotki, że warty 9 milionów dom aktorka wraz z partnerem kupiła na kredyt. Jednak prawda okazała się być inna.



W rozmowie z "Żurnalistą" wyznała, że ten dom był jej marzeniem i kupiła go razem z ukochanym za oszczędności, które odkładała od najmłodszych lat, gdy zaczęła pracę na serialowym i reklamowym planie.



Patrząc na zdjęcia, jakie publikuje Klaudia, widać, że jest szczęśliwa w pięknej willi, gdzie teraz wraz z ukochanym wychowuje córeczkę.



Wnętrza są przestronne, nie brakuje w nich wykończenia z drewna i marmuru oraz ekskluzywnych mebli. Wrażenie także robi spory ogród, którego pielęgnacja jest hobby partnera Klaudii.



Instagram Post



Kolejną gwiazdą, która zachwyca domem jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Mistrzyni prowadzenia mediów społecznościowych wśród polskich celebrytek, uwielbia chwalić się domem, w którym mieszka z mężem, trójką dzieci i ukochanymi psami.



Na zdjęciach wnętrza ich willi wyglądają perfekcyjnie, niczym z programu "Perfekcyjna Pani Domu", który przez lata Małgorzata prowadziła. Podobnie jak u Klaudii Halejcio, Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała eleganckie wykończenie pomieszczeń.



Jasne kolory, sporo szkła i luster, które optycznie powiększają pokoje oraz klasyczne meble.



Nie brakuje także przytulności, której nadały wnętrzom jasne tkaniny, jak koce, poduszki, czy zasłony. Widać, że gwiazda uwielbia urządzać swój dom i nigdy nie brakuje w nim takich drobnych elementów, jak świeże kwiaty, zdjęcia rodziny na kominku czy inne dekoracje.



W klasykę i francuski szyk poszła także Hanna Lis w urządzaniu swojego mieszkania: czarna, prosta zabudowa kuchni kontrastuje z jasnym salonem. Klimat wprowadza spora ilość sztukaterii na ścianach oraz jodełkowy parkiet, który po latach wrócił do łask.



Lekkości nadają białe meble i również w stylu klasycznym, portal kominkowy, który ozdabiany jest kwiatami.



Instagram Post

Agnieszka Woźniak-Starak, Blanka Lipińska i Kinga Rusin wybrały nowoczesność

Przytulne, klasyczne wnętrza wiodą prym wśród gwiazd. Jednak są też takie celebrytki, które wyłamały się z kanonu eleganckiej mody na urządzanie wnętrz i wybrały nowoczesne i nieoczywiste drogi urządzenia swojego domu.



Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia zabawę modą i kolorami, co widać w jej sposobie ubierania się, ale także właśnie w jej domu, gdzie obecnie mieszka ze sporym stadem ukochanych psów.



Gwiazda stara się nie pokazywać wiele domowego zacisza na zdjęciach, które publikuje w mediach, ale niekiedy widać na nich niestandardowe rozwiązania architektoniczne. We wnętrzach domu Agnieszki nie brakuje ściany z czerwonej cegły, dywanów i wykładzin w kontrastujących kolorach i bardzo nowoczesnych mebli.



Instagram Post

Prezenterka dba także o to, by w domu była zieleń - uwielbia rośliny doniczkowe. Dużą wagę przy wykańczaniu pomieszczeń przyłożono do oświetlenia, które podkreśla meble oraz skrupulatnie dobrane przez Agnieszkę dodatki.



Kolejną gwiazdą, która poszła w dość zaskakujący styl przy urządzaniu nowego mieszkania jest Blanka Lipińska, która skorzystała z pomocy specjalistki przy decydowaniu o tym, jak będą wyglądać jej wymarzone cztery ściany.



O postępach w urządzaniu apartamentu Blanka informowała swoich fanów na bieżąco. Efekt końcowy robi spore wrażenie! Pisarka zdecydowała się na proste meble i dodatki, ale wszystko jest w kolorach czerni i szarości. Takie rozwiązania nie podobają się wszystkim, ale Blanka w takim dość ciemnym wnętrzu czuje się doskonale!



Podobne rozwiązanie w łazience wybrała Kinga Rusin, która często prezentuje piękne stroje właśnie w łazienkowym zaciszu. Całość wykończona jest marmurem, a we wnętrzu panują proste bryły i minimalistyczne dodatki. Reszta domu także nie przytłacza ilością dodatków i różnorodnych mebli. Wszystko ze sobą współgra i wprowadza spokój.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

