Kinga Rusin kocha jesienne trencze i płaszcze

Kinga Rusin gdy pojawiła się w telewizji, była młodziutką dziennikarką, która dopiero uczyła się zasad pracy na wizji.

Była ambitna i zdeterminowana, by odnieść sukces, ale wciąż zdarzało jej się zaliczać wpadki... także te modowe.



Na początku styl Kingi był nijaki, pozbawiony charakteru, ale z biegiem czasu dziennikarka zaczęła odkrywać radość w zabawie modą.



Z roku na rok zachwycała nowymi stylizacjami i podążaniem za trendami, które znalazły miejsce w jej szafie.



Jesień to taka pora roku, która daje wiele możliwości w kreowaniu nowych stylizacji, a gwiazdy to uwielbiają. Kinga jest jedną z tych osób, które z jesiennych ciuchów potrafi wyczarować niezwykłe kreacje.



W swojej kolekcji Kinga posiada ukochane trencze, modne od lat, ciepłe swetry i dzianinowe płaszcze. Widać, że gwiazda kocha ciepłe kolory ziemi i nimi się kieruje podczas tworzenia stylizacji.



Dodatki - okulary, ciepłe szale, rękawiczki i buty dopełniają całości i dodają charakteru Kindze. Z pewnością tej jesieni dziennikarka jeszcze niejednokrotnie zaskoczy swoich fanów!

Zdjęcie Kinga Rusin w dzianinowym płaszczu zestawionym z rękawiczkami w mocnej czerwieni / AKPA

Zdjęcie Kinga kocha kolory ziemi - ciepłe beże to coś, na co stawia każdej jesieni / AKPA

Zdjęcie Kinga Rusin nawet na zawodach jazdy konnej potrafi zachwycić wyglądem. Ten płaszcz to hit sezonu! / Niemiec / AKPA

