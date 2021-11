Prawda o Kirku Douglasie po latach wyszła na jaw

Kirk Douglas był legendą amerykańskiego kina, cenionym aktorem, któremu po śmierci inne wielkie gwiazdy składały hołd. Aktor dożył pięknego wieku 103 lat i zmarł z przyczyn naturalnych.

Jednak dopiero teraz na jaw wyszła szokująca sytuacja przy okazji publikacji książki "Little Sister" autorstwa Lany Wood, siostry aktorki Natalie Wood.



Lana ujawniła w swoich wspomnieniach, które mają ujrzeć światło dzienne już 9 listopada, że jej siostra była w przeszłości molestowana seksualnie przez Kirka Douglasa.



Do napaści miało rzekomo dojść podczas kręcenia filmu "Poszukiwacze".



Lana Wood twierdzi, że do spotkania Natalie i Kirka doszło w słynnym hotelu Chateau Marmont i zostało ono zaaranżowane przez jej matkę, Marię Zakharenko, która miała nadzieję, że Douglas pomoże otworzyć drzwi dla młodej aktorki.

Douglas, który miał wówczas 30 lat i był już wtedy wielką gwiazdą Hollywood.

"Wydawało się, że minęło dużo czasu, zanim Natalie wróciła do samochodu i obudziła mnie, kiedy zatrzasnęła drzwi" - wspomina tę noc Lana Wood.

Lana mimo jedynych 8 lat, które wówczas miała, doskonale pamięta tę sytuację i to, jak Natalie wyglądała po wyjściu z hotelu.



"Wyglądała okropnie. Była bardzo rozczochrana i bardzo zdenerwowana, a ona i mama zaczęły pilnie szeptać do siebie. Tak naprawdę nie mogłem ich usłyszeć ani dosłuchać, co mówią. Coś złego najwyraźniej przydarzyło się mojej siostrze, ale cokolwiek to było, najwyraźniej byłem zbyt młody, aby mi o tym powiedzieć" - wspomina w swojej książce Lana Wood.

Natalie i matka zgodziły się, że publiczne oskarżenie Douglasa o atak na nią zrujnowałoby karierę początkującej aktorki. Dopiero Natalie po latach wyznała siostrze, że tamtej nocy w hotelowym apartamencie Kirk ją skrzywdził.



Głos w sprawie zabrał syn Kirka Douglasa, Michael Douglas, mówiąc jedynie: "Niech oboje spoczywają w pokoju".



Zdjęcie Natalie Wood była młodą aktorką, gdy poznała Kirka Douglasa / Hulton Archive / Getty Images

