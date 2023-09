Spis treści: 01 Marcelina Zawadzka uległa wypadkowi. Zalała się krwią

Marcelina Zawadzka uległa wypadkowi. Zalała się krwią

Marcelina Zawadzka jest modelką, byłą Miss Polonia i prezenterką telewizyjną, która na przestrzeni lat zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów, śledzących dziś z uwagą jej poczynania. Gwiazda nie może narzekać na brak zajęć. Od 2021 roku prezenterka związana jest ze stacją Polsat, gdzie prowadzi między innymi program "Farma".

Zdjęcie Marcelina Zawadzka jest modelką, byłą Miss Polonia i prezenterką telewizyjną / Paweł Wrzecion / MWMedia

Gwiazda pozostaje również w stałym kontakcie ze swoimi fanami, systematycznie dostarczając im wiadomości na temat swojego życia prywatnego. Niedawno alarmowała ich o nieszczęśliwym wypadku, któremu uległa, mocno kiereszując swoją twarz. Teraz nadeszła z najnowszymi informacjami na temat swojego stanu zdrowia. Pokazała przy tym wyjątkowe zdjęcia.

Marcelina Zawadzka donosi: "Teraz zdjęcia to raczej tylko w okularach"

Kilka dni temu gwiazda Polsatu uległa wypadkowi, zaliczając wyjątkowo bolesne i przykre w konsekwencjach zderzenie z szybą. "Takiego napiętego zderzenia z szybą jeszcze nie miałam..." - pisała w mediach społecznościowych, załączając na dowód fotografię z toalety, na której przykłada do twarzy przesiąkniętą krwią chusteczkę. Bez wizyty u lekarza się nie obyło. Ucierpiał nos i kolano.

Wkrótce Marcelina Zawadzka przybyła do fanów z kolejną dawką wiadomości na temat swojego stanu zdrowia. "Teraz zdjęcia to raczej tylko w okularach i to lekkich, albo zrobione wcześniej" - zaczęła swój wpis. "Lekarz poinformował mnie, że kość musi się sama zrosnąć i za ok 3/6miesiecy zobaczymy czy jest dobrze i może nie trzeba będzie..." - dodała, dziękując w dalszej części swoim fanom za wsparcie.

"Okazało sie, że wielu z Was tez miało zderzenie z szybą, dostałam masę wiadomości z historiami jak to się stało. Ja w duchu ciągle się z siebie śmieje i nie mogę uwierzyć..." - napisała.

"Jesteś najpiękniejszą Polką". Marcelina Zawadzka kusi na najnowszym zdjęciu

Wypadek nie przeszkodził jednak Marcelinie Zawadzkiej w iście profesjonalnym pozowaniu do zdjęć. Gwiazda, informując fanów o aktualnej sytuacji zdrowotnej, opatrzyła wpis fotografiami wykonanymi... w drodze do apteki!

Gwiazda pokazała się fanom w obcisłym oliwkowym kombinezonie, mocno uwydatniającym jej figurę. Całość uzupełniła czapka z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Od tego zdjęcia aż trudno oderwać wzrok!

Instagram Post Rozwiń

W komentarzach w mig zaroiło się od zachwytów. "Jesteś najpiękniejsza Polka bez dwóch zdań", "Pani Marcelino Pani zawsze pięknie wygląda", "Jak zwykle szczena z podłogi" - piszą internauci.

