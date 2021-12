Gdy Klaudia El Dursi pojawiła się kilka lat temu w programie "Top model" jury dosłownie oniemiało. Piękna brunetka zrobiła na wszystkich tak duże wrażenie, że otrzymała złoty bilet i nie musiała walczyć w kolejnych etapach o dostanie się do domu modelek. Gdy tam trafiła, wciąż zachwycała jury świetnym wyglądem i profesjonalizmem, ale nie udało się jej dostać do finału programu. Mimo to, dobrze wykorzystała swoje pięć minut sławy!

​Maja Bohosiewicz przeżyła w dzieciństwie traumę związaną z karpiem

Paulina Krupińska o przyjaźni z Anną Lewandowską! Ale szczerość

Barbara Kurdej-Szatan ujawnia, co działo się z nią dzień po wpisie o Straży Granicznej

Jak Joanna Krupa spędzi święta? W tym roku będzie inaczej Klaudia El Dursi jest obecnie prowadzącą "Hotel Paradise" - wspiera uczestników, spotyka się z nimi na "Rajskich Rozdaniach" i sędziuje konkursy na plaży. Gdy uczestniczki programu biegają po niej ubrane tylko w skąpe bikini, Klaudia zawsze prezentuje się zachwycająco - wybiera długie , kolorowe suknie i buty na wysokich obcasach. Teraz jednak zaskoczyła fanów fotkami w samej bieliźnie!



Instagram Post

Klaudia El Dursi pozuje na plaży w samej bieliźnie. Ale ciało!

Klaudia El Dursi zakończyła swoją przygodę z najnowszą edycją programu "Hotel Paradise" i od dawna jest już w kraju. Jej najnowsze fotki są dowodem na to, że nie uzależniła się od zanzibarskich upałów i potrafi cieszyć się polską zimą.

Reklama

Klaudia El Dursi podzieliła się z fanami fotkami w samej bieliźnie! Celebrytka pozuje na balkonie na tle pięknego jeziora, ubrana jedynie w czarny komplet sportowej bielizny, śniegowce i biały, ciepły kapelusik. El Dursi wygląda jakby zaraz miała zamiar morsować, ale prawdopodobnie chciała tylko pochwalić się perfekcyjną sylwetką i firmową bielizną Balenciaga.



Fani momentalnie zasypali Klaudię komplementami, zachwycając się jej umięśnionym brzuchem i wypracowaną formą. Faktycznie robi wrażenie?





Instagram Post

***

Zobacz również:

Wiemy, kiedy program "Farma" pojawi się na antenie Polsatu!

Joanna Przetakiewicz chce uczyć Polki jak zarabiać pieniądze!