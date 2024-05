Klaudia El Dursi prowadzi obecnie program "Hotel Paradise", ale gdy tylko ma przerwę w nagraniach, oddaje się jednej ze swoich największych pasji, czyli podróżowaniu. 35-letnia prezenterka przebywa obecnie w Barcelonie, gdzie nie tylko odpoczywa, ale także sporo zwiedza i próbuje nowych smaków. Ostatnie miesiące były dla Klaudii trudne - cierpiała na problemy żołądkowe, które nie pozwalały jej na kulinarne szaleństwa, ale właśnie przyznała, że jej zdrowie jest już pod kontrolą i znów może jeść to, na co ma ochotę.

Klaudia El Dursi wrzuciła kilka dni temu na Instagrama zdjęcie, na którym pozuje w beżowym bikini z lekkim połyskiem, które zawiązała stosując, technikę upside down, nazywaną też techniką 180 stopni. Polega ona na zawiązaniu stroju odwrotnie, górą do dołu, tak by sznurki, które zazwyczaj oplatają szyję, znalazły się wokół pleców. Styliści przekonują, że to jeden z najmocniejszych trendów sezonu, który będzie prawdziwym hitem tego lata!