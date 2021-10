Kourtney Kardashian popularność zawdzięcza przede wszystkim reality show "Keeping Up With the Kardashians". To właśnie za jego sprawą cała rodzina jest znana niemal na całym świecie.

Najstarsza z rodzeństwa Kardashian-Jenner regularnie publikuje posty na Instagramie. Jej profil obserwuje ponad 140 milionów osób, dlatego też celebrytka stara się dzielić z fanami swoją codziennością. Nie brakuje rodzinnych ujęć z dziećmi, siostrami oraz partnerem.



Tym razem celebrytka zachwyciła fanów kilkoma gorącymi zdjęciami. 42-latka zapozowała w czarnej mini sukience, do której dobrała masywne buty.

Kourtney Kardashian nie wstydzi się pozować w bieliźnie lub stylizacjach, które odsłaniają ciało.



Jeszcze niedawno było głośno o odważnych zdjęciach Kourtney Kardashian i Megan Fox.

Wzięły udział w sesji promującej bieliznę marki Kim Kardashian. Obie zdecydowanie nie miały problemu z pozowaniem w skąpych strojach.

