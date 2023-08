Spis treści: 01 Kożuchowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Posypały się gratulacje

02 Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski: historia miłości

Małgorzata Kożuchowska koncertowo zaprzeczyła wszelkim spekulacjom dotyczącym jej rzekomego rozwodu z mężem. Aktorka opublikowała na Instagramie romantyczne zdjęcie ze swoim mężem. Para świętuje 15. rocznicę ślubu, co skłoniło Kożuchowską do pokazania, jak wyglądała uroczystość.

Zobacz też: Kożuchowska pozuje w bikini i "wygrzewa stare kości". Takie kadry to u niej rzadkość

Reklama

Kożuchowska pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Posypały się gratulacje

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie opatrzyła poruszającym wpisem. Zacytowała też słowa księdza Piotra Pawlukiewicza: "Miłość to strzeżenie dobra w drugim człowieku", po czym dodała:

- To już 15 wspólnych lat! Kryształowe gody. Wow! Z dumą i wdzięcznością! - napisała Małgorzata Kożuchowska.

Pod postem posypały się liczne gratulacje.

"Najpiękniejsze jest to, że nie krzyczy Pani całemu światu o swojej miłości i szczęściu jak dziś jest to modne. Pani delikatnie o tym wspomina, tylko Pani oczy krzyczą radością. Dużo szczęścia Państwu życzę",

"Wszystkiego najlepszego",

"Gratulacje! Jeszcze więcej miłości",

"Cudownych kolejnych lat",

"Wszystkiego dobrego, zrozumienia, cierpliwości i miłości na kolejne lata",

"Strzeżcie tej miłości nadal",

"Samych wspaniałości na kolejne lata"

- czytamy w komentarzach.

Zobacz też:

Kożuchowska w naturalnej odsłonie. Pokazała się bez grama makijażu

Kożuchowska zachwyca stylizacją. Idealna dla dojrzałych kobiet

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski: historia miłości

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski powiedzieli sobie "tak" 15 lat temu. Para doczekała się syna Jana Franciszka, który urodził się w 2014 roku. Jak się poznali? Uwaga, to historia jak z filmu.

Kożuchowska udała się do Rzymu, z nadzieją, że odzyska dawną miłość. Podczas lotu powrotnego do Polski, na pokładzie samolotu podróżował również młody dziennikarz Bartłomiej Wróblewski. Aktorka wpadła mężczyźnie w oko. Zależało mu na spotkaniu z nią, dlatego zaczął regularnie wysyłać kwiaty do Teatru Dramatycznego.

- Powiedziałam na portierni, że jak przyjdzie ten ktoś z kwiatami, to chcę o tym wiedzieć. Stoję na schodach, patrzę na tych wchodzących facetów i czekam. W pewnym momencie widzę, że idzie jakiś młody chłopak, ale spodobał mi się, miał w sobie coś zawadiackiego - wspominała na łamach "Na Żywo".

Małgorzata Kożuchowska to polska aktorka teatralna i filmowa. Największą popularność przyniosła jej rola w serialu TVP "M jak miłość", gdzie wcieliła się w rolę Hanki Mostowiak. W 2022 roku miała miejsce premiera filmu "Zołza", w którym zagrała główną rolę.

Bartłomiej Wróblewski niegdyś pracował jako dziennikarz. Obecnie prowadzi swoją firmę ochroniarską.

***